Polsat SuperHit Festiwal 2018: Popek i jego "anielski głos"

"Mam nadzieję, że mój anielski głos będzie się wam podobał" - mówi Popek przed swoim występem w ramach Polsat SuperHit Festiwal, który rozpoczyna się w piątek (25 maja) w Operze Leśnej w Sopocie.

Popek z Janją Lesar w "Tańcu z gwiazdami"

Pierwszy dzień Polsat SuperHit Festiwal otworzy koncert platynowy. Na scenie pojawią się wykonawcy, którzy zanotowali najlepsze wyniki w ostatnim roku - uwzględniane są sprzedaż płyt, najczęściej grane utwory w radio, jak i płatna oraz bezpłatna dystrybucja muzyki w internecie oraz na urządzeniach mobilnych.

Wystąpią (kolejność alfabetyczna): Artur Andrus (za album "Cyniczne córy Zurychu"), Boys (potrójnie platynowy singel "Najpiękniejsza dziewczyno"), Cleo (platynowy album "Bastet" oraz potrójnie diamentowy singel "N-O-C"), Ania Dąbrowska (podwójnie platynowy album "Porady na zdrady (Dreszcze)", Doda (platynowy singel "Riotka"), Donatan i Maryla Rodowicz (podwójnie platynowy singel "Pełnia"), Kali (platynowa płyta "Krime Story"), Kortez (platynowy album "Mój dom"), Ewelina Lisowska (podwójnie platynowy singel "Prosta sprawa"), Natalia Nykiel (diamentowy singel "Error"), Piękni i Młodzi (diamentowy singel "Jedno słowo"), Popek (diamentowa płyta z Gangiem Albanii "Królowie życia", podwójnie platynowa płyta z Gangiem Albanii "Ciężki gnój", podwójnie platynowa płyta z Matheo "Król Albanii"), Michał Szpak (diamentowy singel "Color of Your Life") i Mateusz Ziółko (podwójnie platynowy singel "W płomieniach").

W tym gronie szczególnie imponująco wyglądają wyniki Popka, który zrobił furorę w nadawanym przez Polsat "Tańcu z gwiazdami" (ostatecznie zajął trzecie miejsce).

Popek przed Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie

Kontrowersyjny raper przyznaje, że to jego pierwszy występ na sopockiej scenie, wcześniej oglądał festiwale jako widz.

"Dziś cóż, sam jestem gwiazdą, więc zagram dla was parę kawałków. Mam nadzieję, że mój anielski głos będzie się wam podobał" - mówi Popek.

Po odpadnięciu z "Tańca z gwiazdami" Popek pojawił się na konferencji promującej Polsat SuperHit Festiwal

Dodatkowo podczas Koncertu Platynowego organizatorzy przyjrzą się największym polskim przebojom z YouTube'a, by przekonać się, kto w liczbie wyświetleń pokonał Zenka Martyniuka i... Sławomira, który zaśpiewa swój hit "Miłość w Zakopanym". Wykonawcom podczas pierwszego dnia festiwalu będzie towarzyszyła orkiestra pod dyrekcją Tomasza Szymusia.

Jako wydarzenie zapowiadany jest występ Maryli Rodowicz z "Małgośką", wielkim przebojem, który po raz pierwszy szerokiej publiczności piosenkarka zaprezentowała właśnie na deskach Opery Leśnej w Sopocie w 1973 roku - dokładnie 45 lat temu. Katarzyna Gaertner i Agnieszka Osiecka autorki "Małgośki", którą zna chyba każdy dorosły Polak, pracowały nad utworem już w 1972 roku. A jak tę pracę i piosenkę wspomina Maryla Rodowicz?

"Piorunującego wrażenia na mnie nie zrobiła, a w dodatku Kasia uparła się, żeby utwór rozpoczynać taką dosyć skomplikowaną przygrywką. Jak się okazało genialną. Tyle, że ja, aż tak biegła w grze nie byłam i łamałam sobie palce, żeby się wyrobić. W każdym razie nagrałyśmy jakieś demo tej piosenki na kasetę. Miałam wtedy w Pradze narzeczonego Frania i jeździłam do niego jak najęta. Spędzałam w samochodzie dziesiątki godzin i słuchałam tej kasety" - wspomina wokalistka.

W poniedziałek, 9 kwietnia, zakończyła się wystawa "Wszystkie Małgośki świata" poświęcona Maryli Rodowicz. Uczestnicy finisażu mieli okazję wysłuchać krótkiego koncertu Rodowicz, w trakcie którego wybrzmiały takie przeboje jak "Małgośka", "Wsiąść do pociągu byle, jakiego", "Sing, sing" czy "Gaj". W wydarzeniu tym wzięło udział wielu artystów, przyjaciół i fanów diwy polskiej piosenki.

Sam sopocki występ przeszedł do historii, zarejestrowały go kamery zarówno Polskiej Kroniki Filmowej jak i telewizji. Maryla Rodowicz na scenę wjechała czerwonym fiatem 126p, a wystąpiła w specjalnie przygotowanej sukience autorstwa Rafała Olbińskiego.

"(...) gdyby nie ten kostium (mam go do dzisiaj), wspominałabym ten festiwal jak najgorzej. Zerwałam z Franciszkiem, a w Sopocie występowałam z czeskimi gitarzystami, 'jego' gitarzystami, którym w ramach zemsty kazał zepsuć mój występ. Więc gubili rytm, głupkowato się zachowywali, coś dogadywali. Pamiętam jednak aplauz publiczności. Piosenka się obroniła" - dodaje Maryla Rodowicz.

Maryla Rodowicz: Nie czuję się legendą

Pierwszego dnia swój jubileusz 10-lecia świętować będzie Sylwia Grzeszczak, która debiutowała ze swoim przyszłym mężem Liberem wspólnym albumem zatytułowanym "Ona i On". Kontakt z muzyką ma od 4. roku życia, a fakt, że pochodzi z muzycznej rodziny zdecydowanie pomógł jej w karierze. Jako dziecko i nastolatka próbowała swoich sił w programach telewizyjnych. Podczas koncertu usłyszymy przeboje "Co z nami będzie?", "Małe rzeczy", "Księżniczka", "Nowa ty, nowa ja", "Tamta dziewczyna" oraz nowość "Kolory", którą wykona ze swoim mężem Liberem.

Sylwia Grzeszczak "Małe rzeczy"

Pierwszy dzień festiwalu zakończy minirecital "króla rock polo" Sławomira. Wydana w 2017 roku dzięki wsparciu 535 osób na platformie crowdfundingowej debiutancka płyta wokalisty o tytule "The Greatest Hits" ma dziś kolor platyny. Największym przebojem jest oczywiście "Miłość w Zakopanem" (ponad 145 mln odsłon), po kilkadziesiąt milionów odtworzeń mają także m.in. "Megiera" i najnowszy hit "Ty mała znów zarosłaś".

Wokalista ma za sobą także udane występy w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" czy show "Twoja twarz brzmi znajomo" (3. miejsce), a obecnie prowadzi "Sławomir Big Music Quiz".

Sławomir "Miłość w Zakopanem"

Koncert Platynowy poprowadzą Maciej Dowbor i Sławomir oraz jego żona Magdalena Kajrowicz "Kajra" i Darek Maciborek z RMF FM, zaś recital Sylwii Grzeszczak - Krzysztof Ibisz.

Drugi dzień festiwalu rozpocznie się koncertem "Radiowy Przebój Roku". Na scenie, podobnie jak w latach ubiegłych pojawią się wykonawców, których przebojów słuchaliśmy najczęściej w ponad osiemdziesięciu polskich rozgłośniach radiowych.

Na scenie pojawią się Margaret ("What you do"), Kayah ("Po co"), Grzegorz Hyży ("O Pani!", "Noc i dzień"), C-Bool ("DJ is your second name", "Magic symphony"), Sound'n'Grace i Filip Lato ("100"), Gromee i Mahan Moin ("Spirit", "Runaway"), Natalia Szroeder ("Zamienię cię"), Ewa Farna ("Wszystko albo nic", "Echo" z KaeNem), Anna Wyszkoni ("Nie chcę cię obchodzić"), Loka ("Atom miłości") i Lanberry ("Ostatni most").

Z okazji 45-lecia swojej obecności na scenie muzycznej największe przeboje przypomni Michał Bajor. Od studiów na warszawskiej PWST z powodzeniem łączył pracę na planie filmowym, deskach teatru i recitalowej scenie. Obdarzonym charakterystycznych głosem z silnym vibrato artysta, od samego początku swojej muzycznej drogi słynie z pedantycznego dbania o każdy szczegół występu, od repertuaru aż po oświetlenie. Nie zabraknie takich utworów, jak m.in. "Nie chcę więcej", "Ogrzej mnie", "My Way" z repertuary Franka Sinatry, "Moja miłość największa" czy piosenek Edith Piaf.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Szpak o Michale Bajorze TV Interia

Koncert "Radiowy Przebój Roku" poprowadzą Ewa Farna i Maciej Rock, Darek Maciborek z RMF FM i Krzysztof Ibisz oraz Ewa Błachnio i Kabaret Młodych Panów, zaś jubileusz Michała Bajora - Agnieszka Hyży.

Trzeciego dnia festiwalu, scena będzie należała do kabaretowej elity podczas "Sopockiego Hitu Kabaretowego". Tym razem premierowe i najbardziej znane skecze i piosenki połączy tytuł "Na zdrowie!", który każdy z występujących potraktuje na swój sposób. W programie znajdą się występy kabaretowych gwiazdach takich jak m.in. Kabaret Neo-Nówka, Ani Mru Mru, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Smile, Ewa Błachnio, Jerzy Kryszak oraz Grzegorz Halama.

Sopocki Hit Kabaretowy poprowadzą: Paulina Sykut-Jeżyna, Piotr Bałtroczyk i Marcin Wójcik z Kabaretu Ani Mru Mru.