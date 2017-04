Polsat SuperHit Festiwal 2017: Jubileusze Ewy Farnej i T. Love

Polsat SuperHit Festiwal w tym roku odbędzie się w sopockiej Operze Leśnej w dniach 26-28 maja. Podczas imprezy swoje jubileusze świętować będą Ewa Farna oraz zespół T. Love. Ponadto na widzów czekają wieczory z "Koncertem Platynowym" oraz "Radiowym Przebojem Roku".

Pierwszego dnia Polsat SuperHit Festiwal na "Koncercie Platynowym" zobaczymy artystów, którzy w przebojowy sposób zyskali uznanie polskiej publiczności, a ich płyty w okresie od stycznia 2016 do lutego 2017 pokryły się platyną. Znalezienie się w tym gronie, dziś nie należy do zadań najłatwiejszych, tym bardziej trzeba docenić artystów, których albumy wciąż znajdują wierną rzeszę odbiorców.

I tak w Operze Leśnej wystąpią: Michał Bajor ("Moja miłość"), Agnieszka Chylińska ("Forever Child"), Ania Dąbrowska ("Dla naiwnych marzycieli"), Dżem ("Złota kolekcja"), Sylwia Grzeszczak ("Tamta dziewczyna"), Kortez ("Bumerang"), Piersi ("Piersi i przyjaciele 2"), Teatr Muzyczny Roma ("Mamma Mia!"), Sarsa ("Zapomnij mi"), Michał Szpak ("Byle być sobą").

Uhonorowani zostaną również artyści diamentowych singli (sprzedaż 100 tysięcy egzemplarzy): Cleo, Antek Smykiewicz, Zenek Martyniuk i Akcent oraz Natalia Nykiel.

Pierwszy dzień Festiwalu zakończy koncert obchodzącego jubileusz 35-lecia działalności - T.Love i rock’n’rollowego poety, założyciela zespołu Muńka Staszczyka. "Zaczęliśmy zimą 1982 roku w stanie wojennym, w zaśnieżonej reżimowej rzeczywistości" - opowiadał kilkanaście lat temu wokalista. Członkowie grupy chodzili wtedy do IV L.O. w Częstochowie i właśnie tam powstał zespół T.Love Alternative, który pod tą nazwą funkcjonował do 1987 roku. Żaden z nich nie umiał wtedy specjalnie śpiewać i grać, nie mieli nawet własnych instrumentów, chcieli jedynie w jakiś sposób wyrazić swój stosunek do rzeczywistości, opowiedzieć o tym, co widzieli za oknem.

Po 35 latach istnienia T.Love ma na koncie ponad 20 płyt, w tym siedem złotych i dwie platynowe. W twórczości grupy znajduje się mnóstwo ważnych dla kilku pokoleń Polaków piosenek: "Wychowanie", "Warszawa", "King", "Stany", "IV L.O.", "Bóg", "1996", "Chłopaki nie płaczą", "Nie, nie, nie", "Lucy Phere", czy "Gnijący świat", a to tylko fragment historii jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w Polsce. Do udziału w jubileuszu, T.Love zaprosił również gości specjalnych. Na scenie pojawią się m.in.: Kasia Kowalska, Stanisława Celińska, Janusz Panasewicz i Kortez.

"Radiowy Przebój Roku" to drugi, sobotni koncert. Na scenie zobaczymy artystów, których przebojów słuchaliśmy najczęściej w ponad 80 polskich rozgłośniach radiowych. Ich listę, podobnie jak przed rokiem, opracowała dla ZPAV-u (Związek Producentów Audio-Video) - partnera festiwalu, międzynarodowa firma "BMAT", zajmująca się monitorowaniem nagrań muzycznych i teledysków w stacjach radiowych i telewizyjnych w ponad pięćdziesięciu krajach na świecie.

Wśród gwiazd koncertu zobaczymy i usłyszymy: Beatę Kozidrak w hicie "Upiłam się Tobą", Enej - "Może będzie lepiej", Margaret - "Cool me down", Sylwię Grzeszczak w piosence "Tamta dziewczyna", Monikę Lewczuk w "Ty i ja", Ewelinę Lisowską - "Prosta sprawa" oraz Natalię Szroeder i jej przebój "Lustra". Na scenie Opery Leśnej pojawią się również zdolni wokaliści młodego pokolenia: Natalia Nykiel w hicie "Error", Grzegorz Hyży zaprezentuje utwór "Pod wiatr", Bednarek zaśpiewa swój "List", a Lanberry piosenkę "Piątek". W koncercie wystąpią również artyści związani z muzyką klubową, która również często gości na antenach rozgłośni radiowych w Polsce. C-Bool wykona hit "Never go away", a Gromee - "Fearless".

W koncercie radiowych hitów wystąpią również dwa zespoły Feel i Video.

Drugi dzień Festiwalu zakończy Ewa Farna, która przez 10 lat osiągnęła sukces, a liczbą nagród i wyróżnień muzycznych mogłaby obdzielić wielu artystów. Ogromny sukces odniosła już w wieku... 13 lat pierwszą płytą "Měls mě vůbec rád". W Polsce jej pierwszy album ukazał się rok później, a listy sprzedaży i przebojów 16-letnia wówczas Ewa podbiła krążkiem "Cicho". Dziś jest to podwójnie platynowa płyta. Po tym pierwszym sukcesie przyszły kolejne. Płyty "EWAkuacja", "(W)inna?", grad nagród, w tym ta najważniejsza - najlepszego polskiego artysty 2011 MTV Europe Music Awards.

Ewa ma dziś w swoim dorobku artystycznym dziewięć albumów, w tym cztery czeskojęzyczne, niemal 40 muzycznych nagród, kilkanaście platynowych przebojów. Dla wielu młodych ludzi marzących o sukcesie na rynku muzycznym Ewa Farna jest idolem, dlatego też została jednym z jurorów "Idola" - prawdziwej kuźni talentów. Artystka ciepło wspomina Operę Leśną i sopockie koncerty. Debiutowała na festiwalowej scenie podczas Sopot TOPtrendy Festiwal 2009 i wówczas w konkursie "trendy" otrzymała nagrodę internautów. Pięć lat później, podczas Polsat Sopot Festival 2014, została wyróżniona Bursztynowym Słowikiem Publiczności.

Trzeciego dnia festiwalu, scena będzie należała do kabaretowej elity, która zetrze się w pojedynku na najzbawienniejsze skecze i piosenki w "Sopockim Hicie Kabaretowym".