Pol'And'Rock festiwalem podwyższonego ryzyka? Jest pierwsza pozytywna opinia

Organizatorzy Pol'And'Rock Festival (wcześniej odbywający się pod nazwą Przystanek Woodstock) poinformowali, że otrzymali pierwszą opinię na temat bezpieczeństwa imprezy. Pozytywna opinia dotyczy zabezpieczenia medycznego festiwalu.

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 2-4 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie).

Pozytywną opinię na temat zabezpieczenia medycznego festiwalu wydał Prezes Zarządu spółki Nowy Szpital w Kostrzynie Nad Odrą.

"Bezpieczeństwo uczestników Pol'and'Rock Festival jest dla nas najważniejsze" - podkreśla Maja Studzińska, organizator zabezpieczenia medycznego Festiwalu.

"W tym roku już od środy 1 sierpnia do dyspozycji uczestników Pol'and'Rock udostępnimy rozbudowane zaplecze medyczne, a więc doskonale wyposażony punkt pomocy medycznej (szpital polowy), 8 karetek, 8 quadów z przyczepką przystosowanych do transportu poszkodowanych w trudnym terenie, sześć punktów terenowych rozmieszczonych na całym obszarze Festiwalu. Przy zabezpieczeniu medycznym pracować będzie około 300 medyków - lekarzy, ratowników i pielęgniarek. Pracę zabezpieczenia medycznego koordynować będzie zintegrowane Centrum Dowodzenia, co zapewnia maksymalnie szybki czas dotarcia do osoby poszkodowanej na terenie imprez masowych" - dodaje Studzińska.

Organizator, zgodnie z zapisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, zobowiązany jest pozyskać opinie najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (takich jak szpital będący lokalnym dysponentem zespołów ratownictwa medycznego, straż pożarna, policja, czy inspektorat sanitarny) na temat przygotowanego planu zabezpieczenia imprez.

"Cieszy nas, że ten pierwszy dokument, którym otwieramy proces opiniowania planu zabezpieczenia, jest pozytywny, co potwierdza nasz profesjonalizm w dbaniu o bezpieczeństwo uczestników Festiwalu. To dla nas dobry prognostyk przed kolejnymi opiniami, które powinny do nas wpłynąć w najbliższych dniach, a które, mamy nadzieję, nie będą sugerowały nadania żadnej z imprez organizowanych w ramach Festiwalu statusu imprez podwyższonego ryzyka" - powiedział Krzysztof Dobies, rzecznik prasowy Festiwalu.

Przypomnijmy, że w ostatnich dwóch latach impreza otrzymała status podwyższonego ryzyka.

"Tegoroczny Festiwal, w zakresie bezpieczeństwa i jego organizacji, będzie sumą naszych wyjątkowych doświadczeń z ostatnich dwóch lat. Najogólniej rzecz biorąc, wszystkiego będzie więcej - toalet, ekip sprzątających czy osób, które w czerwonych, żółtych czy niebieskich koszulkach będą pilnować porządku. Jesteśmy jedynym Festiwalem na świecie, który stworzył swój standard taki jak Centrum Dowodzenia koncentrujące wszystkie służby pracujące na festiwalu. To właśnie tam korzystamy z najnowocześniejszych technologii, jak chociażby interaktywne mapy całego terenu, które pozwalają szybko zlokalizować miejsce wymagające naszej interwencji i wysłanie tam odpowiedniej ekipy Pokojowego Patrolu" - mówi Jurek Owsiak.

Na 4 scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Dotychczas ogłoszono, że zagrają m.in. Judas Priest (Wielka Brytania), Goo Goo Dolls (USA), Arch Enemy (Szwecja), Soulfly (USA), In Flames (Szwecja), The Inspector Cluzo (Francja), Booze & Glory (Wielka Brytania), Blues Pills (Szwecja), Big Mountain (USA), You Me At Six (Wielka Brytania), Balkan Beat Box (USA/Izrael), Gojira (Francja), Dubioza Kolektiv (Bośnia i Hercegowina), Alestorm (Szkocja), Alpha Blondy (Wybrzeże Kości Słoniowej), Death By Chocolate (Szwajcaria), YB (Korea Południowa) i przedstawiciele polskiej sceny: Lao Che, Zenek (wokalista dobrze znanej woodstockowiczom grupy Kabanos), Pablopavo, Krzysztof Zalewski, Wojtek Mazolewski z gośćmi (projekt specjalny "Chaos pełen idei"), Big Cyc, Hunter, Czesław Mozil Solo Act, Tides From Nebula, Koniec Świata, Bethel, Bubliczki, Wszyscy Byliśmy Harcerzami, PPNOU oraz Na Górze.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych odbędą się spotkania z wybitnymi osobistościami świata kultury, polityki i sportu (m.in. Jerzy Górski, Artur Barciś, Jacek Fedorowicz, Chris Niedenthal i Dorota Wellman). Uczestnicy festiwalu będą także mogli brać udział w różnych formach warsztatów artystycznych oraz angażować się w szereg inicjatyw społecznych i obywatelskich. W czasie Przystanku Woodstock zaprezentują się liczne organizacje pożytku publicznego, realizowanych będzie cała gama projektów edukacyjnych oraz sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób pragnie podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP. Koncert jest niekomercyjny, niebiletowany, a środki na jego organizację zapewniają liczni sponsorzy. Festiwal nie może być i nie jest finansowany ze środków zebranych w czasie Finału WOŚP.