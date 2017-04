Pogrzeb Allana Holdswortha: Uzbierano 114 tysięcy dolarów

Fani zmarłego gitarzysty uzbierali ponad 100 tysięcy dolarów w ramach internetowej zbiórki, którą zorganizowali fani muzyka. Pieniądze zostaną przeznaczone na zorganizowanie pogrzebu.

Allan Holdsworth zmarł 16 kwietnia /Jesse Grant /Getty Images

Allan Holdsworth, kultowy gitarzysta, znany m.in. z projektów U.K., Tempest i Level 42, zmarł 16 kwietnia w wieku 70 lat.

"Z wielkim smutkiem informujemy wszystkich o śmierci naszego kochanego ojca. Prosimy o uszanowanie prywatności i czas, w którym będziemy opłakiwać stratę naszego ojca, dziadka, przyjaciela i muzycznego geniusza" - ogłosiła córka Allana Holdswortha, Louise.

"Do ludzi, którzy myśleli, że tata był 'bogaty', bo był 'sławny'. Nigdy się nie sprzedał, grał tylko to, co sam chciał" - napisała Louise Holdsworth na Facebooku.

Zrozpaczona córka muzyka w rozmowie z Manningiem Bartlettem, administratorem facebookowej grupy UnReal Allan Holdsworth, powiedziała, że rodzina nie ma pieniędzy na pokrycie kosztów pogrzebu. To wówczas wśród fanów pojawił się pomysł internetowej zbiórki.

W ciągu zaledwie jednego dnia od założenia akcji, na koncie pojawiło się ponad 93 tysięcy dolarów (organizatorzy jako cel założyli 20 tysięcy). Ostatecznie w serwisie GoFundMe udało się zebrać ponad 114 tysięcy dolarów. Zbiórka została zakończona przez rodzinę.

"W ciągu ostatnich kilku dni czuliśmy, jakbyśmy żyli w niekończącym się koszmarze. Ciężko ubrać w słowa emocje i wdzięczność, którą teraz czujemy. Bez waszej miłości i wsparcia, bylibyśmy całkowicie bezradni" - napisała rodzina zmarłego.

"Odbędzie się prywatna ceremonia pogrzebowa, na której uczcimy życie naszego taty. Nie możemy nadziękować się wam, że będziemy mogli to zrobić" - czytamy w oświadczeniu.

Oprócz prywatnego pogrzebu, rodzina myśli również o możliwości zorganizowania publicznego hołdu, na którym będą mogli pojawić się fani gitarzysty.