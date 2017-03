Podwójny triumf Taylor Swift w serwisie Youtube

​Dwa teledyski Taylor Swift w tym samym czasie przekroczyły w serwisie Youtube próg dwóch miliardów odtworzeń. Single "Blank Space" i "Shake It Off" promowały ostatnią płytę artystki "1989", która okazała się być przełomem w jej karierze.

Taylor Swift zalicza kolejny sukces /Jason Merritt /Getty Images

Dwa teledyski Taylor Swift przekroczyły w tym samym czasie liczbę dwóch miliardów wyświetleń w serwisie Youtube. Mowa o klipach do "Blank Space" i "Shake It Off", czyli singlach promujących ostatnią studyjną płytę amerykańskiej wokalistki "1989" wydaną 27 października 2014 roku.

Clip Taylor Swift Blank Space

Pierwszy z nich zadebiutował w serwisie YouTube 10 listopada 2014 roku, drugi natomiast został opublikowany 18 sierpnia tego samego roku.

"Shake It Off" i "Blank Space" to pierwsze klipy Taylor, które zdobyły ponad dwa miliardy odsłon. Obecnie są kolejno szóstym i siódmym na liście najpopularniejszych filmów w historii serwisu Youtube.

Amerykańska piosenkarka ma na swoim koncie w sumie trzy teledyski z ponad miliardem wyświetleń. Niedawno do "Shake It Off" i "Blank Space" dołączył klip do singla "Bad Blood", również promującego album "1989".

Clip Taylor Swift Shake It Off