Płyta "Chodź Tu" Paulina Przybysz już dostępna

​W piątek, 6 października, na sklepowe półki trafiła solowa płyta Pauliny Przybysz zatytułowana "Chodź Tu".

Nowa płyta Pauliny Przybysz już w sklepach

"’Chodź Tu' to dość bezpośredni album. Odważne produkcje Pauliny i charakternych producentów, których zaprosiła do współpracy łączą się ze szczerymi wyznaniami. Gatunkowo artystka wraca trochę do muzyki, od której zaczynała swoją karierę, łączy hiphopowe bity z soulowym wokalem, ale to wszystko ma bardzo współczesne brzmienie. Ciężka elektronika, trapowe werble przeplatają się z organicznymi samplami, brzmieniem pianina, wiolonczeli czy dźwięków natury" - czytamy w informacji prasowej.

Za produkcje odpowiadają głównie chłopaki z Night Marks Electric Trio: Marek Pędziwiatr, Spisek Jednego, Adam Kabaciński oraz Zamilska, Teielte, Andres Koper, Sander Mulder, Jacek Antosik i sama Paulina.

W tekstach wokalistka porusza tematy relacji, miłości, polityki, wolności, erotyki czy rynku muzycznego.

Album zapowiadały utwory "Dzielne kobiety" oraz "Pirx".



