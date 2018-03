Piotr Niewiarowski nie żyje. Menedżer Małgorzaty Ostrowskiej miał 66 lat

W środę (21 marca) w szpitalu w Poznaniu zmarł Piotr Niewiarowski, menedżer Małgorzaty Ostrowskiej od początku jej kariery. Przez 10 lat opiekował się także zespołem Lombard, gdy jego wokalistką była właśnie Ostrowska.

Piotr Niewiarowski miał 66 lat

"Dziś po krótkiej i burzliwej chorobie zmarł mój wieloletni przyjaciel i manager Piotr Niewiarowski. Piotrze, ty wiesz... na zawsze w pamięci" - napisała Małgorzata Ostrowska na Facebooku.

Piotr był menedżerem Małgorzaty Ostrowskiej od początku jej kariery aż do końca swojego życia. To on współtworzył grupę Lombard, której przez 10 lat menedżerował. Ponad 20 lat był także szefem marketingu Radia Merkury.

Niewiarowski żartował, że jest z Ostrowską najtrwalszą parą w show-biznesie.

- Ja lubię ludzi, z którymi pracuję i generalnie mam pozytywny stosunek do świata. A już jeśli z kimś pracuję artystycznie, to już się wiąże z jakimś dotarciem się i jakimś otwarciem. To jest po prostu przyjaźń - mówiła Ostrowska przed laty w rozmowie z Interią.

"Brak mi słów. Dopiero co się dowiedziałem, że jest w szpitalu a już dwie godziny później ta straszna informacja. Legenda polskiej branży rozrywkowej. Przyjaciel, któremu tak wiele, tak wielu z nas zawdzięcza" - napisał na Facebooku Grzegorz Kupczyk, wokalista grupy CETI, były frontman Turbo, który współpracował także z Ostrowską.

Przyczyną śmierci 66-letniego menedżera była choroba nowotworowa.



W wolnych chwilach chętnie grywał w golfa. Był zapalonym kibicem Lecha Poznań.