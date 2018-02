Piotr Kwiatkowski zaczyna solową karierę. Posłuchaj singla "Huragany"

Znany z grupy disco polo Quest oraz programu "The Voice of Poland" Piotr Kwiatkowski pracuje nad debiutanckim albumem. Jego zapowiedzią jest piosenka "Huragany".

Piotr Kwiatkowski w "The Voice of Poland" /Jan Bogacz /TVP

Piotr Kwiatkowski swoją przygodę z muzyką rozpoczynał w discpolowym zespole Quest. Wraz z nim wystąpił na najważniejszych festiwalach disco polo w kraju. Wszystko zmieniło się jednak po jego udziale w programie "The Voice of Poland".



Uczestnik wykonał utwór Queen "The Show Must Go On" i sprawił, że odwrócili się Andrzej Piaseczny, Michał Szpak oraz duet Tomson i Baron. Gdy jednak trenerzy zorientowali się, ze Kwiatkowski jest twórcą disco polo, nieco zrzedły im miny.

Ostatecznie wokalista trafił do drużyny Piasecznego, co sam juror przyjął dość chłodno. Wybór szybko skomentowali też inni trenerzy. "Powiem ci Andrzejku, wywalczyłeś dobrą, grubą rybę" - mówił z lekką ironią Michał Szpak. Pokazany w tym momencie Piasek miał skwaszoną minę.



Trener nie skreślił jednak swojego podopiecznego, a ten odpadł zaraz przed odcinkami na żywo.

Niedługo później Kwiatkowski zaczął publikować materiały ze studia nagraniowego. Jeszcze w 2017 roku wystosowano również oświadczenie, w którym potwierdzono, że zespół Quest rozstał się z wokalistą. "Piotr Kwiatkowski odchodzi i obiera indywidualny kurs z innymi muzykami. Piotr zamierza poświęcić się solowej działalności artystycznej oraz innym projektom" - mogliśmy przeczytać.

W końcu 15 lutego do sieci trafił pierwszy singel Piotra Kwiatkowskiego pt. "Huragany", który zwiastuje debiutancki materiał wokalisty. Premiera płyty wstępnie zaplanowana została na jesień tego roku. Numer na swoim Facebooku udostępnił także Andrzej Piaseczny (pisownia oryginalna):

"Panie, Panowie... Pozwólcie, że zaprezentuję Wam pierwszy utwór Piotra Kwiatkowskiego, uczestnika ósmej edycji The Voice of Poland z mojej drużyny. To genialne, że udaje się spełniać marzenia. Kibicuję Piotrowi i wszystkiemu co nam w przyszłości jeszcze zaprezentuje. Klikajcie, Lubcie, Słuchajcie i dzielcie się... serdecznie polecam" - czytamy.



