​Pink zdradza szczegóły nowej płyty "Beautiful Trauma"

"Beautiful Trauma" to tytuł nowego albumu Pink. Wokalistka zaprezentowała również okładkę płyty.

Pink opublikowała na Instagramie zdjęcie okładki jej nowej płyty. Album zatytułowany "Beautiful Trauma" ujrzy światło dzienne 13 października.

"Jestem autentycznie, szalenie dumna z tej płyty. Minęło trochę czasu, jestem bardzo wdzięczna za wszystkie lata, jakie dostaliśmy. Czekam na ten nowy rozdział razem z wami" - napisała na Instagramie gwiazda.

Dyskografię 37-letniej Pink zamyka płyta "The Truth About Love" z 2012 roku. W międzyczasie wokalistka wypuściła kilka singli, ale głównie skoncentrowała się na wychowywaniu dzieci.

W kwietniu 2016 roku Pink zaprezentowała premierowy utwór "Just Like Fire", który powstał na potrzeby filmu "Alicja po drugiej stronie lustra".

