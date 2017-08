Pink otrzyma tegoroczną Michael Jackson Video Vanguard Award. Nagroda jest wręczana podczas rozdania MTV Video Music Awards w Los Angeles.

Pink szykuje nowy materiał /Frazer Harrison /Getty Images

Pink została wybrana dzięki jej "wielkiemu wpływowi na muzykę, pop kulturę, modę i filantropię".

Wideo Pink zostanie uhonorowana Michael Jackson Video Vanguard Award na rozdaniu MTV Video Music Awards (Associated Press, x-news)

Wcześniej nagroda imienia Michaela Jacksona trafiła m.in. do Madonny, Beyonce, Rihanny, Guns’N’Roses i Beastie Boys.

Gala MTV VMA odbędzie się 27 sierpnia w Los Angeles.

Kiedy pojawiła się informacja o nagrodzie Michael Jackson Video Vanguard Award dla Pink, mocno oburzyli się fani Christiny Aguilery, których zdaniem to ona bardziej zasłużyła na to wyróżnienie. Głos w sprawie postanowiła zabrać sama Pink, która podkreśliła, że muzyka powinna łączyć ludzi, a nie dzielić.

Przy okazji, Amerykanka za pośrednictwem Twittera poinformowała, że ona i Christina Aguilera, po 15 latach bycia skłóconymi, pogodziły się. Wokalistki posprzeczały się przy okazji pracy nad utworem "Lady Marmalade" z 2001 roku.

"Uwielbiam Christinę, naprawiłyśmy to" - napisała Pink na swoim profilu.



Pink promuje obecnie swoją najnowszą płytę "Beautiful Trauma", który ujrzy światło dzienne 13 października. Pierwszym singlem zwiastującym materiał jest utwór "What About Us", do którego powstał teledysk.

Clip What About Us

"Jestem autentycznie, szalenie dumna z tej płyty. Minęło trochę czasu, jestem bardzo wdzięczna za wszystkie lata, jakie dostaliśmy. Czekam na ten nowy rozdział razem z wami" - napisała na Instagramie gwiazda.

Pink jest współautorką wszystkich 13 piosenek, które znajdą się płycie, a wśród producentów i tekściarzy współpracujących nad materiałem znaleźli się m.in.: Steve Mac, Johnny McDaid, Max Martin, Shellback, Jack Antonoff, Julia Michaels, Greg Kurstin, busbee.