Pierwotny ciężar Electric Wizard (nowa płyta "Wizard Bloody Wizard")

"Z miejsca wiedzieliśmy, że to jest to. Nowy kierunek, którym należy podążyć" - o swojej dziewiątej płycie mówią muzycy angielskiego Electric Wizard.

Electric Wizard podąża w nowym kierunku /fot. Steve Gullick /

Album "Wizard Bloody Wizard" zarejestrowano w całości analogowo w Satyr IX, studiu należącym do Jusa Oborna (gitara / wokal) i Liz Buckingham (gitara), członków Electric Wizard, prywatnie małżeństwa.



Reklama

"To bardzo ciężka muzyka... wyjątkowo pierwotny, ciężki rock, oparty na bluesie, ale brutalny. Zależało nam na powrocie do pierwotnego brzmienia. Funeralny pląs w totalnie żółwim tempie na to całe piekło XXI wieku" - powiedział Jus Oborn.



Następcę albumu "Time To Die" (2014 r.) wyda fińska wytwórnia Spinefarm. Premierę wyznaczono na 10 listopada.



Teledysk do singla "SadioWitch" Electric Wizard z 2014 roku możecie zobaczyć poniżej:

Clip Electric Wizard Sadiowitch

Oto lista utworów albumu "Wizard Bloody Wizard":



1. "See You In Hell"

2. "Necromania"

3. "Hear The Sirens Scream"

4. "The Reaper"

5. "Wicked Caresses"

6. "Mourning Of The Magicians".