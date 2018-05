Phil Emmanuel nie żyje. Gitarzysta miał 65 lat

W wieku 65 lat zmarł ceniony australijski gitarzysta Phil Emmanuel, starszy brat innego gitarowego wirtuoza, Tommy'ego Emmanuela.

Phil Emmanuel miał 65 lat /oficjalna strona wykonawcy

Przyczyną śmierci muzyka był nagły atak astmy - informuje australijski "Newcastle Herald".

Reklama

Do tragedii doszło w miejscowości Parkes, gdzie Phil Emmanuel przebywał z bratem Darcym. To on wraz z przyjaciółmi próbował reanimować muzyka, ale nie udało się uratować.



Gitarzysta miał zaplanowany prywatny występ dla swojej przyjaciółki Maureen Farr z okazji jej 60. urodzin i koncert w Star Hotel.



Darcy poinformował, że jest w kontakcie ze swoimi braćmi, Tommym i Chrisem oraz siostrą Veronicą znaną jako Skeeta. Najbardziej znanym z rodzeństwa jest gitarzysta Tommy Emmanuel, dwukrotnie nominowany do Grammy, jeden z najlepszych wirtuozów techniki fingerstyle.

Phil Emmanuel w swojej 50-letniej karierze pracował z takimi gwiazdami, jak m.in. Dolly Parton, Chetem Atkinsem, Willie Nelsonem, Carlosem Santaną i grupą INXS.

W latach 90. stworzył duet z Tommym pod nazwą The Emmanuel Brothers (nagrali płytę "Terra Firma" z 1994 r.).

Wideo Tommy and Phil Emmanuel, rock guitar medley, France, 2001. AMAZING PERFORMANCE!!!

W 1991 r. został wprowadzony do Australia's Country Music Hall of Fame.



"Nie będę mógł znów spojrzeć w te zielone oczy i usłyszeć tego zwariowanego śmiechu. Nauczył mnie tak wiele od samego początku... Dzieliśmy ze sobą wszystko, nauczył mnie dawania, słuchania, kochania ludzi takimi, jakimi są" - napisał na Facebooku Tommy Emmanuel.