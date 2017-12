Phil Campbell (Motörhead): "Silver Machine" w hołdzie Lemmy'emu

W związku z drugą rocznicą śmierci Lemmy'ego swoją wersję utworu "Silver Machine" zaprezentował Phil Campbell, długoletni gitarzysta Motörhead.

Phil Campbell złożył hołd Lemmy'emu (z prawej) /fot. Ian Gavan /Getty Images

Phil Campbell to gitarzysta, który występował w słynnej brytyjskiej grupie Motörhead przez 32 lata, wydał z tym zespołem 16 płyt studyjnych i 4 albumy koncertowe.



Po śmierci Lemmy'ego w grudniu 2015 r. i zakończeniu działalności przez Motörhead gitarzysta powołał formację Phil Campbell's All Starr Band. Zespół został później przemianowany na Phil Campbell and the Bastard Sons. Na scenie towarzyszą mu jego trzej synowie, Todd, Dane i Tyla oraz wokalista Neil Starr.

- To była dość spontaniczna decyzja, ale też wyraz uznania dla moich synów, bez których ta grupa przecież by nie istniała i, oczywiście, dla Motörhead. Nieraz najlepsze rzeczy w życiu wychodzą, kiedy postawisz na spontaniczność - tłumaczył Phil Campbell zmianę nazwy w rozmowie z Interią.

Formacja wydała minialbumy "Phil Campbell & The Bastrad Sons" oraz koncertowy "Live At Solothurn", a teraz szykuje się do premiery pełnometrażowego debiutu.



Album "The Age Of Absurdity" ukaże się 26 stycznia 2018 r., a pierwszym singlem wybrano utwór "Ringleader".

Clip Phil Campbell Ringleader (LYRIC VIDEO) - AND THE BASTARD SONS

Na płycie w formie bonusu trafił "Silver Machine" - najsłynniejszy numer z repertuaru grupy Hawkwind, w której Lemmy rozpoczynał karierę (lata 1971-75).

Clip Phil Campbell Silver Machine - AND THE BASTARD SONS

Oto szczegóły płyty "The Age Of Absurdity":

1. "Ringleader"

2. "Freak Show"

3. "Skin and Bones"

4. "Gypsy Kiss"

5. "Welcome To Hell"

6. "Dark Days"

7. "Dropping The Needle"

8. "Step Into The Fire"

9. "Get On Your Knees"

10. "High Rule"

11. "Into The Dark"

Bonus track:

12. "Silver Machine".