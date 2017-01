Peter Sarstedt nie żyje. Wokalista miał 75 lat

W wieku 75 lat zmarł wokalista i kompozytor Peter Sarstedt, najbardziej znany z przeboju "Where Do You Go To My Lovely?", który w 1969 r. dotarł do szczytu brytyjskiej listy.

Peter Sarstedt miał 75 lat /

Peter Sarstedt przez ostatnie sześć lat zmagał się z postępującym porażeniem nadjądrowym, rzadką chorobą neurodegeneracyjną, mającą podobne objawy do choroby Parkinsona. Informacje o śmierci muzyka potwierdziła jego rodzina w oświadczeniu opublikowanym w niedzielę (8 stycznia).

Wokalista przyszedł na świat w 1941 r. w Delhi (Indie). Wraz z rodziną powrócił do Wielkiej Brytanii w 1954 r. Jego rodzice byli wykształconymi klasycznie muzykami.

Bracia Petera, Richard i Clive, grali w popularnej grupie skifflowej, a Richard odniósł także sukces na popowej scenie w latach 60. pod pseudonimem Eden Kane.

Największym przebojem Petera Sarstedta była ballada "Where Do You Go To My Lovely?", która przyniosła mu prestiżową nagrodę Ivor Novello. Napisał także m.in. takie utwory, jak "Frozen Orange Juice" i "Take Off Your Clothes". W wideo do tego ostatniego nagrania możemy zobaczyć śmieszną historię o tym, jak dwie dziewczyny próbowały złapać stopa. Na samym końcu - zgodnie z tytułem - zrzucają niemal wszystkie ubrania.



Wideo Peter Sarstedt - Where Do You Go To My Lovely (1969)

Peter Sarstedt wiele lat spędził w Danii, ale regularnie koncertował w Wielkiej Brytanii.

Wideo Peter Sarstedt - Take Off Your Clothes (Original Version 1969)

W 2007 r. "Where Do You Go To My Lovely?" wykorzystano w filmach Wesa Andersona "Pociąg do Darjeeling" i krótkometrażowym "Hotel Chevalier" (w Europie był on dołączony do "Pociągu...").



Ostatnim albumem w dorobku wokalisty był wydany w 2013 r. "Restless Heart".