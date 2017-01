Peter Overend Watts nie żyje. Basista Mott The Hoople miał 69 lat

W wieku 69 lat na raka gardła zmarł Peter Overend Watts, basista brytyjskiej grupy Mott The Hoople, pamiętanej z przeboju "All The Young Dudes".

Mott The Hoople w 1973 r. Pete Watts drugi z prawej /fot. Chris Walter / Retna/Photoshot /Reporter

Informację o śmierci Petera Overenda Wattsa potwierdził Ian Hunter, frontman nieistniejącej już glamrockowej formacji.

"Mój ekstremalnie ekscentryczny, ukochany przyjaciel - Peter Overend Watts - odszedł. Jestem zdruzgotany" - napisał na Twitterze wokalista Mott The Hoople.

Watts był współzałożycielem (z gitarzystą Mickiem Ralphsem) The Doc Thomas Group, która powstała z połączenia muzyków The Soulents i The Buddies. Na gruzach tej formacji w 1969 r. powstał zespół Mott The Hoople.

Klasyczny skład brytyjskiej grupy tworzyli Hunter, Ralphs, Watts, perkusista Dale "Buffin" Griffin i grający na organach Verden Allen. Na początku lat 70. zespół był na krawędzi rozpadu, choć debiutancki album "Mott the Hoople" (1969) cieszył się sporym zainteresowaniem.

Wielkim fanem formacji był David Bowie, który na wieść od Wattsa, że muzycy mają się rozejść, zaoferował im swój utwór "Suffragette City" z szykowanego albumu "Ziggy Stardust". Członkowie Mott The Hoople odrzucili propozycję, na co Bowie zaproponował kolejny utwór "All The Young Dudes". To był strzał w dziesiątkę - numer okazał się największym przebojem Mott The Hoople (3. miejsce brytyjskiej listy).

Dużą popularność zdobyły jeszcze utwory "Roll Away The Stone", "All The Way From Memphis" i "Golden Age of Rock'n'Roll".

W pierwszej połowie lat 70. z zespołem rozstali się Allen, Ralphs (dołączył do supergrupy Bad Company, w której za mikrofonem stał Paul Rodgers, znany z Free) i Hunter. Po zmianach składu Mott The Hoople przeobraził się w zespół British Lions, który zakończył działalność w 1980 r.

W 2009 r. - z okazji 40-lecia grupy - doszło do reaktywacji Mott The Hoople. Z powodów zdrowotnych w koncertach nie wziął udział Dale Griffin, u którego zdiagnozowano chorobę Alzheimera (za perkusją zasiadał Martin Chambers z The Pretenders). Do kolejnych występ zreformowanej grupy doszło w 2013 r.

Griffin zmarł w styczniu 2016 r. Nie żyją już także gitarzysta Mick Ronson (na krótko w 1974 r. zastąpił Ralphsa) i wokalista i gitarzysta Steve Hyams (występował z Mott The Hoople w 1976 r.).