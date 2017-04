Perkusista Krzysztof Kwiatkowski zginął w "tragicznym wypadku"

Muzycy grupy Acoustic Praise podali, że przyczyną śmierci perkusisty Krzysztofa Kwiatkowskiego był "tragiczny wypadek".

Perkusista Krzysztof Kwiatkowski zmarł w swoje 31. urodziny /oficjalna strona wykonawcy

Śmierć 31-letniego Krzysztofa Kwiatkowskiego (zmarł dokładnie w swoje urodziny) wstrząsnęła środowiskiem muzycznym.



Jego przyjaciele i znajomi wciąż nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Członkowie grupy Acoustic Praise, której "Kwiatek" był członkiem, napisali na Facebooku, że muzyk poniósł śmierć w "tragicznym wypadku".

"Z ogromną przykrością i bólem informuję, że w sobotę odszedł od nas Krzyś Krzysztof Kwiatkowski. Odszedł bo chciał pomóc, po prostu. Jak to on. W całej swej dobroci. Perkusista jakich mało.. człowiek, który stawał się instrumentem gdy grał.. strasznie mi przykro, strasznie..." - to z kolei wpis Antonia Zienia, pochodzącego z Brazylii męża znanego projektanta Macieja Zienia.



"Zapraszamy na Górę Przemienienia! Nie zagramy w pełnym składzie :(, ale zagramy! To będzie nasza modlitwa za Krzyśka!" - tak Acoustic Praise anonsuje czwartkowy (27 kwietnia) koncert w Duszpasterstwie Akademickim "Węzeł" w Łodzi.

Krzysztof Kwiatkowski współpracował z Teatrem Dramatycznym przy sztuce "Lulu na moście", brał udział w spektaklu "Piosenki w Starym Kinie". Na koncie miał współpracę z takimi muzykami, jak m.in. Piotr Rodowicz, Mariusz "Fazi" Milczarek, Andrzej Rosiewicz, Zbigniew Jakubek, Piotr Lemanski, Oktawia Kawecka, Rafał Sarnecki, Michał Borowski, Marcin Różycki, Jacek Gutry.

"Jeden z najlepszych perkusistów, z jakimi przyszło mi pracować. Do zobaczenia, Malutki..." - napisała wokalistka Agata Hermanowicz.

"Dziękuję za te wszystkie wspólne dźwięki!!!!!! Graj tam nam pięknie!!!!!!! To był zaszczyt!" - dodał załamany skrzypek Jan Gałach.



Młody muzyk prowadził szkołę nauki gry na perkusji. Występował z różnymi składami, m.in. jazzowymi, pojawił się na koncercie z grupą Jarzębina (od piłkarskiego przeboju "Koko Euro Spoko").

