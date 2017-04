​Pere Ubu na Jarocin Festiwal 2017

Choć formuła tegorocznej edycji Jarocin Festiwal zakłada głównie występy polskich kapel, od początku zapowiadany był występ zagranicznego artysty. Organizatorzy ogłosili, że w lipcu, na zaproszenie Wojciecha Waglewskiego - Ambasadora Festiwalu w Jarocinie - przyjedzie do Polski formacja Pere Ubu. Oprócz Amerykanów, do line-upu dołączyła również Julia Marcell i Ted Nemeth.

Grupa Pere Ubu z Cleveland, dowodzona przez charyzmatycznego Davida Thomasa, to jeden z najważniejszych amerykańskich zespołów post-punkowych. Do inspiracji ich piosenkami otwarcie przyznaje się Pixies czy Bauhaus. Do fanów Pere Ubu należy również Wojciech Waglewski.

"Pere Ubu to zespół o korzeniach punkowych, ale - w przeciwieństwie do innych weteranów muzyki punkowej - nie są to 70-letni panowie, którzy wciskają się w ramoneski i resztki włosów starają się ułożyć w pióropusz. Udało im się stworzyć swój własny, dosyć awangardowy język, a Jarocin za moich czasów przed muzyką nową, otwartą, awangardową się nie uchylał" - mówi lider Voo Voo.

Nazwa kapeli pochodzi od bohatera sztuki "Ubu Król". Choć początkowa idea zakładała stworzenie jednorazowego projektu, grupa funkcjonuje na scenie już 40 lat. Zaczęło się od świetnie przyjętej przez krytyków i publiczność debiutanckiej EP-ki, której następcą został kultowy krążek długogrający "The Modern Dance" z 1978 roku. Dziś Pere Ubu mają na koncie 15 płyt studyjnych - z czego ostatnią, "Carnival of Souls", wydali w 2014 roku.

Muzyka Pere Ubu to połączenie analogowych instrumentów i syntezatorowych brzmień. Na przestrzeni lat artyści zyskali łatkę eksperymentatorów, którzy nie osiągnęli komercyjnego sukcesu, lecz artystyczny. Stawiani w jednym szeregu z Residents czy The Fall, stale koncertują, tworzą muzykę do multimedialnych widowisk czy filmów, każdym kolejnym krokiem udowadniając, że zasługują na status kultowych.

Julia Marcell to artystka zaproszona do Jarocina przez duet Fisz Emade. Laureatka m.in. Paszportów Polityki i Fryderyków ma na koncie cztery albumy długogrające. Ostatni z nich, "Proxy", został wydany w 2016 roku. Płyty Julii Marcell wydawane są również w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, co przełożyło się na liczne koncerty na zagranicznych festiwalach.

Młoda rockowa kapela Ted Nemeth coraz śmielej poczyna sobie na polskiej scenie. Po zagraniu trasy w roli supportu happysad (również wystąpią w Jarocinie) zyskali wielu nowych fanów, co odbiło się na zainteresowaniu samodzielnymi koncertami. Na festiwalu zaprezentują materiał z debiutanckiej płyty i przedpremierowe nagrania z kolejnego wydawnictwa.

Jarocin Festiwal 2017 odbędzie się w dniach 14-16 lipca, w różnych lokalizacjach na terenie całego miasta. Na głównych scenach zagrają m.in. Voo Voo, Krzysztof Zalewski, Hey, Decapitated, Lao Che czy O.S.T.R.. Na głównej scenie festiwalu nie zabraknie debiutantów, którzy zostaną wyłonieni w Jarocińskich Rytmach Młodych (przesłuchania eliminacyjne z udziałem publiczności odbędą się w Rudzie Śląskiej, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie, a gwiazdą każdego wieczoru będzie Krzysztof Zalewski). Koncertom podczas festiwalu towarzyszyć będą konferencje edukacyjne, spotkania z artystami czy strefa dedykowana najmłodszym.