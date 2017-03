Pelson kończy karierę? "To być może ostatnie spotkanie"

Pelson, znany m.in. z Molesty i Pariasa, zastanawia się nad końcem kariery.

Pelson wkrótce zakończy karierę? /Jacek Trublajewicz /Reporter

Raper pojawił się w programie rapera Flinta "Dycha sztosów" na Hip Hop TV i opowiedział o swojej przyszłości.

"Może to jest ostatnie spotkanie ze mną. Wybieram się w podróż, trochę inną niż muzyczna. Jestem właśnie w takim przełomowym momencie, w trakcie podejmowania decyzji. Kto wie, może to jest ostatnie spotkanie ze mną na żywo w hip hopie" - mówił do zaskoczonego prowadzącego raper.

Raper obecnie koncertuje wraz z Eldo. Jego najbliższe koncerty odbędą się w Krakowie, Rzeszowie, Bydgoszczy, Gdańsku i Olsztynie.

Pelson na scenie rapowej jest od ponad 20 lat. Był członkiem Molesty Ewenement (na pierwszych dwóch płytach pojawił się gościnnie) od trzeciego albumu "Taka płyta...". Wraz z zespołem nagrał łącznie trzy albumy.



W 2009 roku wraz z Eldo i Włodim założył projekt Parias, który wydał album "Parias" (2011 rok).

Na swoim koncie Pelson ma również wspólne płyty z Vieniem (trzy płyty z serii "Autentyk"), dwa albumy solowe albumy "Sensi" oraz "Bumelant" oraz EP-ki "3854 i 3 kroki" i "186 dni".



W trakcie swojej kariery popularny Pele nagrywał m.in. z WWO, Ziperą, Grammatikiem, 2cztery7, The Returners, Wilkiem, Pjusem, Ponen i Donatanem.

Pelson pojawił się również w kilku filmach dokumentalnych (m.in. w słynnych "Blokersach"), był również nominowany do Fryderyka (album roku hip hop "Autentyk 2") i Superjedynki (album hip hop za "Autentyk 3").



