Pearl Jam i Tupac Shakur w Rock & Roll Hall of Fame

Grupy Pearl Jam, Yes, Electric Light Orchestra i Journey oraz ikona folku Joan Baez i nieżyjący gwiazdor rapu Tupac Shakur zostaną wprowadzeni do Rockandrollowego Salonu Sław w 2017 r.

Tupac Shakur zginął w 1996 r. w weiku 25 lat /SIPA /East News

Ceremonia wprowadzenia nowych członków do Rockandrollowego Salonu Sław odbędzie się w Barclays Center w Nowym Jorku, 7 kwietnia 2017 r.

Szóstka wymieniona powyżej została wybrana spośród 19 nominowanych przez ponad 900 osób przedstawicieli branży muzycznej. Żeby znaleźć się w gronie nominowanych, od premiery debiutanckiego albumu lub singla danego kandydata musi minąć przynajmniej 25 lat. Wśród pominiętych znaleźli się m.in. Bad Brains, Chaka Khan, Depeche Mode, Jane's Addiction, Janet Jackson, Kraftwerk, Steppenwolf i The Zombies.

Wszyscy wykonawcy - poza grupą Yes - w tym roku zostali nominowani po raz pierwszy.

Lider grupy Chic Nile Rodgers otrzyma the Award for Musical Excellence. Co ciekawe, nominowana aż 11-krotnie jego formacja, ponownie nie znalazła się w gronie zaproszonych do Salonu Sław.

Tradycyjnie najwięcej kontrowersji wzbudziło wprowadzenie Tupaca Shakura. Zastrzelony w 1996 r. raper to kolejny przedstawiciel hip hopu. W ostatnich latach do Rockandrollowego Salonu Sław zostali już włączeni inni reprezentanci tego gatunku: Public Enemy, Beastie Boys, Run-D.M.C., N.W.A. czy Grandmaster Flash and the Furious Five.

Gene Simmons z hardrockowej grupy Kiss jak co roku zaprotestował, przekonując, że do Rockandrollowego Salonu Sław nie powinno się zapraszać raperów.

Nie wiadomo jeszcze, kto odbierze wyróżnienie dla Tupaca - w maju tego roku zmarła jego matka, Afeni Shakur.

Rockandrollowy Salon Sław mieści się w Cleveland w stanie Ohio ze względu na statystykę wskazującą, że właśnie z tego miejsca pochodzi najwięcej muzyków rockowych. Muzeum gromadzi memorabilia związane z historią rocka - gitary, ubrania, oryginalne maszynopisy słynnych piosenek upamiętniające najważniejsze osobistości muzyki rockowej. Co roku grono wyróżnionych artystów powiększa się.