Pearl Jam i "Can't Deny Me". Utwór zapowiedzią nowej płyty

Amerykańska grupa Pearl Jam opublikowała utwór "Can't Deny Me", który zapowiada szykowaną na ten rok nową płytę.

"Can’t Deny Me" to pierwszy premierowy materiał Pearl Jam od 2013 roku, kiedy ukazała się ostatnia studyjna płyta "Lightning Bolt".

Piosenkę jako pierwsi mogli usłyszeć aktywni członkowie oficjalnego fanklubu Pearl Jam.

Utwór został nagrany w Seattle w lutym 2018 r. Za muzykę odpowiada gitarzysta Mike McCready, a tekst napisał wokalista Eddie Vedder. Producentami nagrania są członkowie Pearl Jam oraz pracujący z nimi od dawna Brendan O'Brien.

W dniu oficjalnej premiery singla Pearl Jam rozpoczęli trasę koncertową w Ameryce Południowej. W jej ramach 3 lipca grupa zagra w Tauron Arenie Kraków.

Pearl Jam - obok Nirvany, Alice In Chains i Soundgarden - zaliczany jest do tzw. wielkiej czwórki muzyki grunge.



Z tego grona Pearl Jam jest jedynym zespołem, którego wokalista wciąż żyje. Kurt Cobain (Nirvana), Layne Staley (Alice In Chains) i Chris Cornell (Soundgarden) zmarli w tragicznych okolicznościach popełniając samobójstwo lub przedawkowując narkotyki.

Do dziś to ekipa dowodzona przez Eddiego Veddera działa bez przerwy, mając w dorobku ponad 85 mln sprzedanych płyt i ciesząc się statusem gwiazdy rocka (w 2017 r. zespół został wprowadzony do Rockandrollowego Salonu Sław).

Grupa wydała 10 płyt studyjnych - ostatnia z nich to "Lightning Bolt" z października 2013 r.

Pod koniec września 2017 r. ukazał się koncertowy album "Let's Play Two", któremu towarzyszył dokumentalny film z zapisem występów z Wrigley Field z sierpnia 2016 r.

Po raz ostatni ekipa z Seattle wystąpiła w Polsce jako jedna z gwiazd Open'er Festival 2014 w Gdyni.