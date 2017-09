​Październikowa KARI. Zobacz, gdzie wystąpi jesienią

KARI wraz ze swoim zespołem przylatuje z Anglii na trasę koncertową promującą płytę "I Am Fine".

Po ponad trzyletniej przerwie KARI wróciła z nowym albumem - "I Am Fine", który ukazał się w czerwcu tego rok.

Płytę promował singel "Talk To Me", do którego powstał teledysk.

W październiku Kari przylatuje ze swoim zespołem na trasę koncertową. W roli suportu przed wokalistką zaprezentuje się grupa Laminate Pet Animal (Warszawa i Kraków) oraz duet Linia Nocna, który w czerwcu zadebiutował singlem "Znikam na chwilę" (Gdańsk, Łódź, Wrocław, Toruń).

Album "I Am Fine" to przełom w twórczości KARI.

- Zaczynam tą płytą zupełnie nowy etap. Muzycznie i wizualnie - mówiła wokalistka w rozmowie z Interią.

Płyta została nagrana w jednym z najlepszych studiów nagraniowych w Europie - Custom34.

KARI, zainspirowana życiem w Wielkiej Brytanii, odnalazła swoje miejsce na scenie muzycznej Leeds, gdzie przez dwa ostatnie lata pracowała nad nowym materiałem w bliskiej współpracy z gitarzystą jej zespołu, Ryanem Carinsem, który jest autorem wszystkich tekstów.

Producentem płyty jest sama KARI, natomiast do kilku utworów zaprosiła do współpracy brytyjskich producentów muzyki elektronicznej - Thomasa Trumana oraz Mountain Range.

Trasa koncertowa KARI:

12.10 Gdańsk, Stary Maneż

14.10 Łódź, Wytwórnia

17.10 Warszawa, Stodoła - Open Stage

18.10 Kraków, Małopolski Ogród Sztuki

19.10 Wrocław, Stara Piwnica

21.10 Toruń, Od Nowa