Paulina Romaniuk debiutuje z singlem "Oddychaj"

Ćwierćfinalistka czwartej edycji "The Voice of Poland" zaprezentowała swój pierwszy singel pt. "Oddychaj".

Paulina Romaniuk dała się poznać szerszej widowni dzięki programowi "The Voice of Poland". Uczestniczka swoim wykonaniem "Lifted" Naughty Boya i Emeli Sande zwróciła na siebie uwagę Justyny Steczkowskiej, Marii Sadowskiej oraz Tomsona i Barona.



Dziewczyna trafiła ostatecznie do duetu z Afromental, co zaowocowało dotarciem aż do ćwierćfinału programu.

Cztery lata po udziale w talent show Romaniuk zaprezentowała swój pierwszy singel. "Pomysł na 'Oddychaj' powstał pewnej nocy w Paryżu. Harmonia i linie wokalne narodziły się w studiu w Poznaniu oraz w Warszawie. Do autorskiej muzyki należy dojrzeć i pokazać ją światu wtedy, kiedy jest się na to gotowym" - opowiada wokalistka.

Utrzymany w czarno-białej konwencji klip jest dziełem Smoła Studio. "Stworzyliśmy dwa motywy, pierwszym z nich jest zegar, symbolizujący czas, który upływa w życiu. Drugim są oczy czyli zwierciadło prawdy oraz emocji" - dodaje Romaniuk.

