Paulina Przybysz śpiewa o bliskości (nowy teledysk "Drewno")

​"Drewno" to trzecia piosenka wybrana do promocji albumu "Chodź tu" Pauliny Przybysz. W sieci pojawił się teledysk do utworu.

Paulina Przybysz w teledysku "Drewno" /

Płyta "Chodź tu" swoją premierę miała 6 października 2017 roku. Trzecim singlem promującym to wydawnictwo jest utwór "Drewno".

Reklama

"’Drewno' to numer o bliskości. Wołaniem o nią w relacji, którą pożerają miliony słów i opowieści, intelektualnych zwrotów akcji, które są piękne, ale nikt nie umie tu przełamać sytuacji i złapać pierwszy za rękę. Tytułowe śmiałe 'Chodź Tu' w obrazku to lekko zaczajony podstęp, korzystanie z okazji, awaryjnej sytuacji do sprowokowania ostatecznej eksplozji" - mówi Paulina Przybysz o swoim nowym singlu.

Autorką obrazu do piosenki jest Marta Kacprzak, która akcję teledysku sfilmowała na plaży w rodzinnym Sztutowie.

Zobacz teledysk "Drewno":



Clip Paulina Przybysz Drewno

"Chodź Tu" to dość bezpośredni album. Odważne produkcje Pauliny i charakternych producentów, których zaprosiła do współpracy, łączą się ze szczerymi wyznaniami. Gatunkowo artystka wraca trochę do muzyki, od której zaczynała swoją karierę, łączy hip-hopowe bity z soulowym wokalem, ale to wszystko ma bardzo współczesne brzmienie. Ciężka elektronika, trapowe werble przeplatają się z organicznymi samplami, brzmieniem pianina, wiolonczeli czy dźwięków natury. Za produkcje odpowiadają głównie chłopaki z Night Marks Electric Trio: Marek Pędziwiatr, Spisek Jednego, Adam Kabaciński oraz Zamilska, Teielte, Andres Koper, Sander Mulder, Jacek Antosik i sama Paulina. Muzyka ta w połączeniu ze specyficzną poetyką tworzy ciekawą opowieść o relacjach, miłości, polityce, wolności, erotyce czy rynku muzycznym.