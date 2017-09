Paulina Przybysz jako "królowa dygresji" (nowy teledysk "Pirx")

​Poniżej możecie zobaczyć teledysk do utworu "Pirx", drugiego singla zapowiadającego nową płytę Pauliny Przybysz zatytułowaną "Chodź Tu".

Paulina Przybysz szykuje się do premiery /Artur Szczepański /Reporter

W sieci dostępny jest już drugi singel zapowiadający album Pauliny Przybysz "Chodź Tu". Premiera płyty zaplanowana jest na 6 października.

Po raz pierwszy wokalistka występuje pod swoim pełnym imieniem i nazwiskiem, bo jak sama mówi "ma coś konkretnego do powiedzenia". Taka będzie płyta, taki był pierwszy singel "Dzielne kobiety" i taki właśnie jest "Pirx".

"Pirx" to numer o związku. O podróży dwojga ludzi, którzy nie poddają się przy pierwszym zakręcie. Nie jest to romantyczna opowieść o cukierkowym zakochaniu. To raczej rozmowa, w której szczerość, wybaczenie, cisza i dotyk mają być ratunkiem na trudności prawdziwego życia w relacjach, ale monolog Pauliny, która nazywa siebie tu 'królową dygresji' porusza po drodze wiele innych aspektów... Piosenka powstała przy współpracy Pauliny z Markiem Pędziwiatrem, Spiskiem Jednego i Adamem Kabacińskim.

Już w październiku rozpocznie się trasa koncertowa promująca album "Chodź Tu".

