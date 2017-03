Paulina Gałązka ("Pierwsza miłość") w teledysku "A jeśli nie dziś" grupy Element

Ponad 50 tys. odsłon ma już debiutancki teledysk grupy Element. W "A jeśli nie dziś" główną rolę zagrała znana z serialu "Pierwsza miłość" Paulina Gałązka.

Paulina Gałązka w teledysku "A jeśli nie dziś" grupy Element /materiały promocyjne

"A jeśli nie dziś" to debiutancki singel zespołu Element, zapowiadający ich płytę, która ma pojawić się na rynku już wkrótce.

W skład grupy wchodzą współtwórcy nieistniejącej już formacji Mancu działającej w pierwszej połowie lat 90.: wokalista Krzysztof Łebski (główny reżyser serialu "Pierwsza miłość") i grający na basie kompozytor Radek Łuka (po rozpadzie Mancu występował w zespole Rotary, nagrywał z Kasią Stankiewicz i Robertem Gawlińskim). Łuka ma na koncie także muzykę do "Pitbulla", seriali "Londyńczycy" i "Twarzą w twarz".

Główną rolę w klipie zagrała znana z "Pierwszej miłości" Paulina Gałązka. Sceny do klipu kręcone były nieopodal Jeleniej Góry.

"To tajemnicza historia o poszukiwaniu własnego miejsca na ziemi. O tym, jak łatwo czasem pomylić rzeczywistość ze snem. To zdecydowanie utwór dla tych, którzy nie tylko dążą do szczęścia, ale również starają się realizować swoje cele i spełniać własne marzenia" - czytamy w informacji o debiucie Elementu.