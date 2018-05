Paul McCartney odznaczony przez królową Elżbietę II

Były Beatles Paul McCartney odebrał z rąk Elżbiety II Order Towarzyszy Honoru, przyznawany m.in. za szczególne osiągnięcia w dziedzinach sztuki, literatury, muzyki i nauki. Zdjęcia z ceremonii muzyk zamieścił na swoim profilu.

Królowa Elżbieta II wręcza odznaczenie Paulowi McCartneyowi /PA Wire/PA Images / East News

"Odbieram to, jako wielki zaszczyt dla mnie i mojej rodziny i myślę o tym, jak dumni byliby moi rodzice w Liverpoolu, gdyby mogli to zobaczyć" - mówił podczas ceremonii wzruszony Paul McCartney.

Reklama

Były Beatles jest już kawalerem Orderu Imperium Brytyjskiego. Otrzymał też tytuł szlachecki i może tytułować się "sir".

Order Towarzyszy Honoru (ang. Order of the Companions of Honour) przyznawany jest obywatelom państw Wspólnoty Narodów mającym szczególne osiągnięcia w dziedzinach sztuki, literatury, muzyki, nauki, polityki, życia gospodarczego lub religijnego.



Został ustanowiony w 1917 roku przez króla Jerzego V. Suwerenem orderu jest z urzędu monarcha brytyjski. Oprócz władcy nominować do niego mogą również premierzy krajów należących do Wspólnoty Narodów.

Wideo Rzeźba Paula McCartneya w niesamowitym wydaniu (STORYFUL/x-news)

Order jest wyróżnieniem wyłącznie honorowym.

Wraz z Paulem McCartneyem orderem odznaczeni zostali również m.in. J.K. Rowling, brytyjska pisarka, autorka serii przygód o "Harry Potterze", Delia Ann Smith, prezenterka programów kulinarnych, słynna balerina dama Beryl Grey oraz dyrygent sir Mark Elder.