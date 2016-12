Paul McCartney, Jimmy Fallon i gwiazdy filmu "Sing" ("Wonderful Christmastime")

Zobaczcie tegoroczną świąteczną piosenkę przygotowaną przez Jimmy'ego Fallona i jego współpracowników z programu. Kogo tym razem zaprosił?

Paul McCartney, Jimmy Fallon, The Roots i ekipa "Sing" /

W programie Jimmy'ego Fallona chętnie pojawiają się znani goście. Od kilku lat gospodarz z wspierającą go muzycznie grupą The Roots przygotowuje swoje wersje świątecznych przebojów. Do tej pory wspierali go m.in. Mariah Carey, One Direction czy "Muppety".



Już ponad milion odsłon ma tegoroczna piosenka - "Wonderful Christmastime". Nie mogło zabraknąć autora i wykonawcę oryginalnej wersji z 1979 r. - Paula McCartneya.



Poza nim w wersji a capella pojawiły się też gwiazdy wchodzącego na ekranu animowanego filmu "Sing": Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Seth MacFarlane i Tori Kelly.

Wideo Jimmy Fallon, Paul McCartney and "Sing" Cast Perform "Wonderful Christmastime" (A Cappella)

Wideo Paul McCartney - Wonderful Christmas Time

