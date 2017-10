Patrick The Pan wraz z Ralphem Kaminskim (klip "Imiona tajfunów")

Do sieci trafił nowy teledysk grupy Patrick The Pan "Imiona tajfunów". Utwór powstał we współpracy z Ralphem Kaminskim.

"Imiona tajfunów" to nowy utwór Patrick The Pan /materiały prasowe

"Imiona tajfaunów" to najnowszy utwór formacji Patrick The Pan, na czele której stoi Piotr Madej. Opublikowana w październiku piosenka zapowiada trzeci album zespołu, który ukaże się wiosną 2018 roku. Gościnnie w utworze zaśpiewał Ralph Kaminski.



Clip Patrick The Pan Imiona tajfunów feat. Ralph Kaminski

Do numeru powstał teledysk, w którym wykorzystano ujęcia z różnych manifestacji i marszów. W rolach głównych wystąpili Tomasz Schuchardt oraz Natalia Atmańska.

"'Imiona Tajfunów' to pierwsza piosenka polityczna w moim życiu. Wiadomości czytam 3 razy dziennie, jednak zawsze sprawy polityczne raczej mnie nie interesowały. Wydarzenia z naszego kraju z ostatniego roku sprawiły jednak, że zaczęła się we mnie budzić złość, trudna do okiełznania. Te emocje były dla mnie swoistą nowością, bo do tej pory sprawy polityczne nie wywoływały u mnie żadnych emocji. Gdy ludzie zaczęli wychodzić masowo na ulicę, zdałem sobie sprawę, że to efekt, tej samej złości, którą czułem też w sobie, tylko to był krok dalej. Było to dla mnie na tyle fascynujące, że postanowiłem napisać o tym piosenkę" - napisał na Facebooku Madej.



- Bardzo mi się spodobała ta piosenka. Temat jest dość kontrowersyjny, ale chciałem wziąć w tym udział no i bardzo się cieszę, że razem zaśpiewamy, bo bardzo mi się podoba to co, on robi. To jest tak naprawdę mój pierwszy występ gościnny, w którym nie miałem wpływu na kompozycję. Przyjechałem do studia i zaśpiewałem to, co mi kazano, ale to też był nowy rodzaj doświadczenia i kompromisu. Ja jestem control freakem, sam wszystko komponuje i aranżuje, ale tutaj przyszedłem i po prostu zaśpiewałem - mówił Interii o piosence Kaminski.