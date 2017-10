Patrice Evra śpiewa Boba Marleya. Zobacz!

Francuski obrońca Olympique Marsylia, Patrice Evra, ponownie rozbawił fanów swoimi zdolnościami wokalnymi. Tym razem interpretując piosenki Boba Marleya.

Patrice Evra zaśpiewał piosenki Boba Marleya /Alex Livesey /Getty Images

Patrice Evra stara się co poniedziałek na swoim Instagramie pokazać nowe covery. Swoim fanom prezentował już m.in. utwory B.B. Kinga "Stand By Me" oraz "Do You Love Me" The Contours.

Tym razem piłkarz postawił na reagge. Swoim fanom zaprezentował swoje wersje piosenek Boba Marleya & The Wailers "One Love/People Get Ready". Dla urozmaicenia Evra doczepił dredy i ubrał czapkę w czerwono-żołto-zielonych barwach.

Sportowiec na koniec skierował pytanie do fanów. "Czy zaczynacie się już uzależniać od mich poniedziałkowych filmów?"

Nagranie wielokrotnego reprezentanta Francji obejrzano już ponad 700 tys. razy.

Zobacz, jak śpiewa Patrice Evra: