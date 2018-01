Passion Pit: Wokalista opowiedział o swoim ostatnim epizodzie manii

Cierpiący na zaburzenia afektywne dwubiegunowe wokalista Michael Angelakos powrócił na trasę ze swoim electro / indiepopowym zespołem Passion Pit. Jednocześnie ujawnił, że raptem kilka tygodni wcześniej miał ostry epizod maniakalny.

Michael Angelakos (Passion Pit) zmaga się z ciężką chorobą /fot. Alli Harvey /Getty Images

W lipcu 2012 r., tuż przed premierą drugiej płyty Passion Pit "Gossamer", Michael Angelakos ogłosił przerwanie trasy zespołu w związku ze swoim stanem psychicznym. Wówczas media ujawniły, że u wokalisty zdiagnozowano zaburzenia afektywne dwubiegunowe, gdy ten miał 17 lat. Od tego czasu jest leczony farmakologicznie, a czasami również w specjalistycznych oddziałach.

W przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych mogą występować epizody maniakalne, hipomaniakalne, depresyjne i mieszane. To właśnie po ostatnim epizodzie manii 30-latek trafił do szpitala.

W wywiadzie dla "The Independent" ujawnił, że pomogła mu wtedy była żona Kristy Mucci. Rozwiódł się z nią w 2015 r., tuż przed tym, gdy oficjalnie ujawnił swoją homoseksualną tożsamość.



"Zawsze w jakiś sposób odkładałem to w swojej głowie - nieświadomie. Po prostu tak bardzo chciałem być uczciwy, bo bardzo ją kocham. Myślę, że decyzja o naszej separacji była jedną z najboleśniejszych rzeczy" - mówił wtedy Angelakos.

To Mucci w 2011 r. powstrzymała wokalistę przed samobójczą próbą, gdy ten chciał wyskoczyć z okna apartamentu.

"Moja była żona pomogła mi trafić do szpitala, gdzie przebywałem przez ponad tydzień. Przeszedłem terapię elektrowstrząsową, którą już wcześniej byłem kilkakrotnie leczony" - opowiada Angelakos. Jednym ze wskazań tej terapii są epizody ciężkiej manii.

Wokalista Passion Pit wyznał, że lekarze odradzali mu powrót na trasę, jednak ten zdecydował się na to, by zebrać fundusze na pokrycie leczenia psychiatrycznego. Michael Angelakos w 2017 r. założył The Wishart Group, charytatywną organizację mającą na celu edukację i wsparcie dla muzyków.

Kwintet z Bostonu za sprawą debiutu "Manners" (2009 r.) stał się jednym z odkryć na scenie electropopowej. Dyskografia grupy obejmuje cztery płyty - ostatnia to wydana wyłącznie cyfrowo "Tremendous Sea of Love" z lipca 2017 r.

Największą popularnością cieszył się drugi album "Gossamer" (4. miejsce na liście "Billboardu") z przebojowym singlem "Take A Walk". Towarzyszył mu niecodzienny wideoklip pokazujący świat z perspektywy odbijającej się piłki tenisowej. Zobacz:

