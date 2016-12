Partner George'a Michaela udostępnił jego niepublikowany utwór

Fadi Fawaz, partner zmarłego George'a Michaela, udostępnił na Twitterze niepublikowaną wersję piosenki "This Kind of Love".

Fadi Fawaz i George Michael byli parą przez cztery lata /fot. John Hillcoat/Capital Pictures /East News

Przypomnijmy, że George Michael zmarł w pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia) w swojej posiadłości w Oxfordshire. Ciało 53-letniego wokalisty znalazł jego partner, Fadi Fawaz. Parą byli przez ostatnie cztery lata.

Wideo Nie żyje George Michael. Miał 53 lata (napisy) (Associated Press/x-news)

Menedżer podał, że przyczyną śmierci Michaela była niewydolność serca.

Fadi Fawaz na Twitterze podzielił się wspomnieniami ostatnich chwil z ukochanym.

"Mieliśmy zjeść świąteczny obiad. Poszedłem do niego, by go obudzić, a on po prostu nie żył, leżąc spokojnie w łóżku. Nie wiemy, co się stało... Chciałbym, żeby ludzie pamiętali, jaki był naprawdę - był pięknym człowiekiem" - napisał.

W kolejnym wpisie udostępnił piosenkę "This Kind of Love", w której George Michael śpiewa o "niebezpiecznych czasach". Utwór został nagrany prawdopodobnie na początku lat 90. i miał trafić na nieopublikowany ostatecznie album "Trojan Souls". Przy tym wydawnictwie Michaelowi miał pomagać Elton John.



Fawaz doprecyzował później, że jest wiele wersji "This Kind of Love".