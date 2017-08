Paris Jackson ostro na MTV VMA: Nazistowskie głupki

Paris Jackson postanowiła w ostrych słowach potępić działania amerykańskich neonazistów i rasistów w trakcie swojej przemowy na MTV VMA.

Paris Jackson skrytykowała organizacje skrajnie prawicowe /Alberto E. Rodriguez /Getty Images

Paris Jackson, córka Michaela Jacksona, wręczała nagrodę na ceremonii w kategorii najlepszy teledysk pop. Zanim to jednak zrobiła, zdecydowała się w ostrych słowach skomentować to, co wydarzyło się w połowie sierpnia w Charlottesville.

Przypomnijmy, że w tym mieście w stanie Virginia neonaziści oraz członkowie ugrupowań skrajnie prawicowych zorganizowali marsz, na którym głosili hasła antysemickie, rasistowskie i szowinistyczne. Przeciwko nim protestowali m.in. środowiska lewicowe oraz obrońcy praw człowieka.

W wyniku starać radykałów z policją i kontrmanifestantami, życie straciły trzy osoby, a ponad 30 zostało rannych. Śmierć poniosła m.in. działaczka Heather Hayer.

"Wyjdźmy stąd dziś wieczorem pamiętając, że musimy pokazać tym nazistom, rasistowskim głupkom z Charlottesville i całego kraju, że jako naród, który ma na sztandarach wolność, mamy zero tolerancji dla ich przemocy, ich nienawiści i ich dyskryminacji! Musimy się sprzeciwić!" - mówiła Jackson.



Po swojej przemowie córka króla popu otrzymała owacje na stojąco oraz mnóstwo pozytywnych komentarzy w sieci. Na Twitterze napisała natomiast "wysil się" do Donalda Trumpa, wprost sugerując, że nie potępił on zbyt stanowczo wydarzeń z Charlottesville.