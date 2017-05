Paris Jackson broni swoich nagich zdjęć

Córka Michaela Jacksona wywołała spore zamieszanie publikacjami nagich zdjęć w mediach społecznościowych. Paris postanowiła wytłumaczyć swoje zachowanie.

Paris Jackson tłumaczy się z nagich zdjęć /Dimitrios Kambouris /Getty Images

Paris Jackson ponownie znalazła się w centrum zainteresowania po tym, jak na Instagram Story opublikowała swoje nagie zdjęcie, zrobione podczas opalania.



Na córkę króla popu oraz początkującą aktorkę spadła ostra krytyka za promowanie nagości. Paris Jackson postanowiła odpowiedzieć publikując wytłumaczenie oraz kolejne nagie zdjęcie.

"Bycie nagim jest częścią tego, co czyni nas ludźmi. Pomaga mi to poczuć się bardziej związaną z Matką Ziemią" - pisała Jackson, dodając, że zazwyczaj chodzi tak po swoim ogrodzie.

"Ludzkie ciało jest piękne, bez względu na to, czy ma jakieś 'wady’ - blizny, dodatkowa waga, rozstępy, piegi, czy cokolwiek innego. To jest piękne i powinniście wyrażać siebie w sposób, jaki jest dla was wygodny" - napisała.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie mówiono o możliwej roli dla Paris w filmowej biografii Madonny (miała zagrać wokalistkę).

Na początku tego roku mnóstwo dyskusji wywołał wywiad Jackson w "Rolling Stone", w którym stwierdziła, że ma pewność, że jej ojciec został zamordowany.