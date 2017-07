Paris Hilton szykuje drugi album

Po ponad 10 latach od wydania płyty "Paris", amerykańska celebrytka i milionerka, Paris Hilton, zapowiedziała drugi album.

Przypomnijmy, że debiutancki album Paris Hilton ukazał się 22 sierpnia 2006 roku, a pierwsze plany nagrania materiału celebrytka zapowiadała już trzy lata wcześniej.

Debiutancka płyta Hilton, promowana przez single "Stars Are Blind", "Paris", "Turn It Up" oraz "Nothing In This World", sprzedała się w nakładzie 200 tys. egzemplarzy w Stanach, a na świecie liczba ta przekroczyła 600 tysięcy.

W 2005 roku Paris poznała Scotta Storcha (początkowo miał nim być Rob Cavallo), który został producentem wykonawczym całego przedsięwzięcia pt. "Paris". Ten słynny producent wcześniej pomagał m.in. Dr. Dre, The Roots, Beyonce i 50 Centowi. To jego znajomości sprawiły, że Paris mogła współpracować z największymi twórcami hitów takimi jak Dr. Luke, J.R. Rotem oraz Greg Wells.



W pierwszym tygodniu po premierze, Paris Hilton stała się celem Banksy'ego. Znany artysta street-artowy w Wielkiej Brytanii zastąpił 500 egzemplarzy jej płyty swoimi własnymi wersjami zawierającymi remiksy wyprodukowane przez niego i Danger Mouse. Dodatkowo Banksy umieścił w trackliście takie tytuły jak "Why Am I Famous?" (ang. "Dlaczego jestem sławna?"), "What Have I Done?" (ang. "Co ja zrobiłam?") czy "What Am I For?" (ang. "Po co jestem?"), a do środka włożył książeczkę z nagimi zdjęciami Paris.

Nie do końca dobry debiut Paris Hilton sprawił, że ta zainteresowała się muzyką elektroniczną i została DJ-em. Ten epizod w życiu celebrytka również nie może zaliczyć do udanego. Jej pierwszy występ w Brazylii w 2002 roku został wybuczany, a Hilton krytykowali popularni producenci na całym świecie.

Amerykanka jednak się nie zrażała, wciąż występując na imprezach na całym świecie, w tym także na Ibizie. I to właśnie doświadczenia zdobyte na hiszpańskiej wyspie miały stać się inspiracją do stworzenia drugiego albumu.

Pierwszy singel "Summer Reign" pojawi się w sieci 23 lipca, czyli w dniu kiedy do sprzedaży trafią nowe perfumy Paris. Poniżej możecie posłuchać zapowiedzi utworu.