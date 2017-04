Paramore powraca z nową płytą "After Laughter"

12 maja do sklepów trafi piąta płyta amerykańskiej grupy Paramore - "After Laughter". U boku rudowłosej wokalistki Hayley Williams ponownie pojawił się perkusista Zac Farro.

Paramore powraca z nową płytą /Warner Music Poland

Grupę Paramore w 2004 r. założyli Hayley Williams (wokal), Jeremy Davis (bas) oraz bracia Farro: Josh (gitara) i Zac (perkusja). Dwaj ostatni z zespołem rozstali się pod koniec 2010 r., oskarżając Hayley, że dała się zmanipulować przedstawicielom menedżmentu i wytwórni.

Z kolei pod koniec 2015 r. wokalistkę opuścił Davis, przed sądem domagając należnych według niego niezapłaconych tantiem. Oskarżył też przedstawicieli grupy o złamanie warunków kontraktu i defraudacje pieniędzy.

U boku Hayley od 2007 r. trwa za to gitarzysta, klawiszowiec i perkusista Taylor York, któremu towarzyszą koncertowi muzycy.

Po czteroletniej przerwie grupa przygotowała materiał na nowy album "After Laughter". W jego nagraniach wziął udział Zac Farro, który w lutym oficjalnie powrócił do składu.



Piątą płytę Paramore nagrywali w studiach RCA Studio B w Nashville. To pierwsza sesja nagraniowa kapeli w mieście, w którym spędza ona większość czasu, gdy nie koncertuje. Produkcją zajął się Justin Meldal-Johnsen oraz Taylor York.

Oto szczegóły płyty "After Laughter":

1. "Hard Times"

2. "Rose-Colored Boy"

3. "Told You So"

4. "Forgiveness"

5. "Fake Happy"

6. "26"

7. "Pool"

8. "Grudges"

9. "Caught In The Middle"

10. "Idle Worship"

11. "No Friend"

12. "Tell Me How".