Paradise Lost: "Medusa" w szczegółach

1 września światło dzienne ujrzy "Medusa", 15. studyjna płyta brytyjskiego Paradise Lost.

Nick Holmes (Paradise Lost) w katowickim Spodku /fot. Bartosz Nowicki/www.bartosznowicki.pl

Album z nalepką niemieckiej Nuclear Blast Records dostępny będzie m.in. w wersji CD, edycjach winylowych, jako kolekcjonerski boks oraz drogą elektroniczną.



Na różnych wersjach płyty znajdziemy trzy dodatkowe utwory: "Frozen Illusion", "Shrines" i "Symbolic Virtue".



"Jeśli znasz wszystkie nasze albumy, powiedziałbym, że temu najbliżej do 'Shades Of God' (trzeci album zespołu z 1992 r.). To niejako punkt wyjścia, choć mam nadzieję, że nowy album to dzieło wyższej klasy, lepiej wyprodukowane i zagrane" - o płycie "Medusa" powiedział Nick Holmes, wokalista Paradise Lost.



"Stylistycznie jest to coś pomiędzy 'Gothic' (1991 r.) i 'Shades Of God', acz ze współczesnym sznytem" - dodał gitarzysta Gregor Mackintosh.



Okładkę przygotował hiszpański artysta Pol Abran i Branca Studio.



Przypomnijmy, że longplay "Medusa" powstał w studiu Orgone w angielskim Woburn pod okiem Jaimego Gomez Arellano.



Po niedawnym występie Paradise Lost na Metal Hammer Festival w katowickim Spodku (21 lipca), grupa zapowiada już następny koncert w naszym kraju. Paradise Lost zagrają 9 października w krakowskim klubie Kwadrat. U boku pionierów gothic metalu zobaczymy amerykańską formację Pallbearer i portugalski zespół Sinistro.



Bilety na krakowski koncert Paradise Lost dostępne są w cenie 90 zł (10 zł więcej w dniu imprezy).

Oto podstawowy program albumu "Medusa":



1. "Fearless Sky"

2. "Gods Of Ancient"

3. "From The Gallows"

4. "The Longest Winter"

5. "Medusa"

6. "No Passage For The Dead"

7. "Blood & Chaos"

8. "Until The Grave".