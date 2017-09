​Pamiętacie Tokio Hotel? Jak dzisiaj wyglądają bracia Kaulitz?

W Billu i Tomie Kaulitzach kochały się kiedyś miliony nastolatek. Dziś sława zespołu Tokio Hotel nieco przygasła, jednak wciąż mają grono oddanych fanek. W tym roku zespół wystąpił w Warszawie.

Tak członkowie Tokio Hotel wyglądali w 2005 roku /Juergen Schwarz /Getty Images

Z perspektywy czasu młodzieńcze miłości i idoli można wspominać z lekkim zażenowaniem, jednak bezsprzecznie wiąże się z nimi również mnóstwo niezapomnianych historii i wspomnień.

Gdy przeboje grupy Tokio Hotel, która oficjalnie zadebiutowała w 2005 roku, królowały w stacjach muzycznych i rozgłośniach radiowych, członkowie zespołu byli jeszcze nastolatkami. W piątek (1 września) Bill i Tom skończyli 28 lat i definitywnie nie są już nastoletnimi buntownikami z klipów takich jak "Durch Den Monsun" czy "Schrei".

Doza buntu w wizerunku braci Kaulitz bez wątpienia pozostała, ale nie można zaprzeczyć, że oboje przeszli od tamtej pory ogromną metamorfozę - podobnie zresztą, jak cały zespół Tokio Hotel muzycznie.

Na początku marca tego roku zespół Tokio Hotel powrócił z nową płytą po blisko trzyletniej przerwie. Album "Dream Machine" promowały single "Something New" i "What If".

W ramach promocji swojej najnowszej płyty grupa wyruszyła w trasę koncertową "Dream Machine Tour", w kwietniu odwiedzając również Polskę. 12 kwietnia zespół wystąpił w warszawskiej Progresji.