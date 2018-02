Pamiętacie Grupę Operacyjną? Mieszko Sibilski kończy 35 lat

Popularność przyniosły mu viralowe hity o Krzysztofie Kononowiczu i Dodzie. Jednak popularność Mieszka Sibilskiego i Grupy Operacyjnej skończyła się tak szybko, jak się zaczęła. 9 lutego eks-raper z Zielonej Góry obchodzi 35. urodziny.

Zielonogórska Grupa Operacyjna swoje początki miała jeszcze w 1996 roku, jednak faktycznie rozpoczęła działalność na początku XXI wieku, kiedy to Mieszko Sibilski (raper) i Ziemowit Brodzikowski (producent) zdecydowali o wspólnym nagrywaniu.

Ich pierwszy album pt. "Terapia szokowa" ukazał się w 2005 roku, jednak prawdziwą popularność duetowi przyniosła kolejna płyta nazwana "Ostry dyżur". Na niej znalazł się bowiem utwór "Nie będzie niczego". Inspiracją do jego stworzenia był spot wyborczy kandydata na prezydenta Białegostoku, Krzysztofa Kononowicza, będący w tamtym czasie niezwykle popularny w sieci.

Duet postanowił nie tylko użyć sampli z jego głosem, ale i zaprosić samego "bohatera" sieci do teledysku.



Wydany przez My Music krążek dotarł na 31. miejsce listy OLiS, a co bardziej zaskakujące, otrzymał nominację do Fryderyka w kategorii najlepszy album hip hop/R&B.

Na reedycji wydawnictwa znalazł się natomiast utwór "Podobne przypadki", w którym duet kpi m.in. z Dody, udając jej charakterystyczny śmiech oraz nazywając ją "blacharą" (piosenka pojawiła się w tym samym roku, kiedy piosenkarka rozwiodła się z Radosławem Majdanem). Wokalistce niezbyt spodobało się wyśmiewanie jej osoby i pozwała autora tekstu, Mieszka, zarzucając mu naruszenie dobrego imienia.



W listopadzie 2009 roku zapadł wyrok w sądzie rejonowym w Zielonej Górze, który oddalił powództwo Dody, a w uzasadnieniu stwierdzono, że Doda sama posługuje się wulgarnym i aroganckim językiem. Wokalistka nie pogodziła się z decyzją i odwołała się od wyroku. Wyrok sądu apelacyjnego był już dla niej o wiele lepszy. Grupa musiała przeprosić gwiazdę na łamach ogólnopolskiego dziennika i na swojej stronie internetowej.



Proces, o którym pisały media w całym kraju, był jednym z ostatnich momentów, kiedy Grupa Operacyjna zaistniała w mainstreamie. Popularnością cieszył się jeszcze utwór "Pusty stadion", będący częścią akcji KoniecPZPN.pl (zrealizowanym we współpracy ze "Szkłem kontaktowym" i dziennikarzami Superstacji).

Numer znalazł się na ostatniej płycie duetu "Materiał wybuchowy" z 2010 roku. Dwa lata później Mieszko i Ziemowit ogłosili zawieszenie działalności zespołu.

Po tej decyzji Mieszko rzucił rapowanie i związał się z branżą internetową. W 2016 rozpoczął pracę w serwisie cinkciarz.pl, natomiast obecnie jest content menedżerem sklepu internetowego Eobuwie.pl.