Pamięci Piotra "Stopy" Żyżelewicza: Zobacz dokument o jego życiu

W siódmą rocznicę śmierci Piotra "Stopy" Żyżelewicza do sieci trafił dokumentalny film o życiu cenionego perkusisty znanego z m.in. Voo Voo, Izraela i 2TM2,3.

Piotr "Stopa" Żyżelewicz przez kilkanaście dni walczył o życie po wylewie, który go dopadł podczas jazdy na rowerze. Zmarł w nocy z 12 na 13 maja 2011 r.



W siódmą rocznicę śmierci premierę miał przygotowany przez portal dla perkusistów Beatit.tv dokumentalny film zatytułowany po prostu "Piotr 'Stopa' Żyżelewicz - człowiek i muzyk".

"Gdy cztery lata temu decydowaliśmy o tym, że przygotujemy film, który właśnie oddajemy w Wasze ręce, nie było naszym celem stworzenie dokumentu przybliżającego życiorys artystyczny i drogę twórczą bohatera. Chodziło nam raczej o upamiętnienie Go zarówno jako muzyka, jak i po prostu jako człowieka. Uznaliśmy, że najlepszym sposobem, aby to osiągnąć będzie porozmawiać z muzykami, którzy z Nim współpracowali, grali, zastępowali go w różnych zespołach, ale także najzwyczajniej w świecie z Nim się kolegowali lub przyjaźnili" - czytamy w opisie.

"Choć nigdy o to nie zabiegał, bez wątpienia należy On do panteonu polskiej perkusji i jesteśmy głęboko przekonani o tym, że będzie przez długie lata pamiętany i wspominany jako jeden z największych, najważniejszych i najbardziej utalentowanych spośród nas, również przez kolejne pokolenia bębniarzy" - dodają twórcy.

46-letni Stopa był muzykiem tak znanych formacji jak m.in. Brygada Kryzys, Moskwa i Armia. Przed śmiercią był członkiem Voo Voo, Izraela i 2TM2,3. Jako muzyk sesyjny udzielał się na płytach Wojciecha Waglewskiego (lider Voo Voo), Tomasza Budzyńskiego (wokalista Armii), T. Love, Zakopower czy Janusza Radka.

Brał udział w nagraniu tak znakomitych płyt, jak m.in. "1991" Izraela, "Legenda" i "Triodante" Armii, "Łobi jabi" i "Zapłacono" Voo Voo czy "Cosmopolis" Brygady Kryzys.

"Grał bajecznie, był równiachą nie z tej ziemi, warto go było znać. Posłuchajcie sobie Voo Voo, Armii, albo przyłóżcie ucho do szyny - wszędzie jest Stopa" - napisał po jego śmierci na Facebooku Zbigniew Hołdys.

"Ja go kochałem bardzo. Był dla mnie nie tylko przyjacielem. Był kimś znacznie więcej. 'Stopek' miał pod górkę raczej w życiu, które nie układało mu się najlepiej" - mówił Wojciech Waglewski (Voo Voo) w wywiadzie dla bloga Muzyczna Podróż. Wokalista i gitarzysta zdradził, że po śmierci "Stopy" mieli wątpliwości, czy kontynuować działalność Voo Voo.

W ponad 2-godzinnym dokumencie wypowiadają się m.in. Darek "Maleo" Malejonek, Tomasz Budzyński, Robert "Litza" Friedrich, Beata Polak, Tomek Goehs, Tomek "Krzyżyk" Krzyżaniak i muzycy Voo Voo.

Od siedmiu lat przy Polskiej Fundacji Muzycznej, mieszczącej się przy ul. Kruczkowskiego 12/2 w Warszawie, działa subkonto o nazwie STOPA. Oto jego numer: 31 1440 1101 0000 0000 0492 7362.

Można na nie przekazywać datki dla rodziny. Dzięki nim istnieje szansa na to, aby żona i dzieci nie stracili obciążonego kredytem hipotecznym domu.

Twórcy filmu informują też, że dochód z reklam wyświetlanych przy dokumencie zostanie przekazany dla rodziny Piotra "Stopy" Żyżelewicza.