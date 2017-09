​Paloma Faith wydaje nową płytę "The Architect"

17 listopada premierę będzie miała płyta "The Architect", czwarty album brytyjskiej wokalistki, Palomy Faith.

Paloma Faith, jedna z najpopularniejszych współczesnych wokalistek brytyjskich, wyda swój czwarty album "The Architect" 17 listopada.

To pierwsze nowe studyjne działo Palomy od trzech lat i od czasu urodzenia dziecka. Przy płycie udzielały się - wokalnie, bądź jako współautorzy czy producenci - takie gwiazdy jak Sia, John Legend, Rag'n'Bone Man, aktor Samuel L. Jackson, aktywista Owen Jones, a także Starsmith (autor hitów m.in. Ellie Goulding, Kylie Minogue) czy Eg White (Adele, Florence + The Machine).

"The Architect" to wgląd w osobiste i polityczne przekonania wokalistki, dotykający takich tematów jak macierzyństwo, niepokoje społeczne, wpływ technologii na poczucie osamotnienia, ale także przyszłość świata zachodniego, Donald Trump czy wątek uchodźców. Muzycznie to wciąż klasyczna Paloma - od orkiestrowych brzmień przez soul, disco czy electro pop.

Tytułowy "The Architect" to wypowiedź Palomy jako Matki Natury śpiewającej do ludzkości, "Guilty" to wyrzuty sumienia obywatela brytyjskiego, który głosował za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. "Crybaby" dywaguje nad tym, czy wojny miałyby miejsce, gdyby ludzie potrafili radzić sobie ze swoimi emocjami, a "Lost and Lonely" śpiewana jest z perspektywy... szkieletu!

Inne utwory na płycie to "Warrior" napisany przez Się, który Paloma interpretuje jako poruszający temat uchodźców, duet z Johnem Legendem "I’ll Be Gentle" i dwa utwory mówione - otwierający album "Evolution" czytany przez Samuela L. Jacksona i "Politics of Hope" autorstwa młodego komentatora politycznego Owena Jonesa.

Za aranżacje smyczkowe w "The Architect", "Warrior" i "I’ll Be Gentle" odpowiada David Arnold - autor muzyki do filmów o Jamesie Bondzie i Sherlocku Holmesie.

"To płyta obserwacyjna. Zdecydowałam, że tym razem nie będę pisać o miłości. Chciałam poruszyć polityczne tematy z perspektywy zwykłego człowieka, który obserwuje cierpienie. Każda piosenka na płycie sięga do innej kieszonki socjologiczno-politycznej. To też płyta skoncentrowana na przyszłości, inaczej niż moje poprzednie dokonania. Teraz, kiedy jestem matką, bardziej niż kiedykolwiek chcę zmieniać świat na lepsze" - mówi o swojej płycie Paloma Faith.

Tracklista "The Architect":

1. "Evolution" ft. Samuel L. Jackson

2. "The Architect"

3. "Guilty"

4. "Crybaby"

5. "I’ll Be Gentle" ft. John Legend

6. "Politics of Hope" ft. Owen Jones

7. "Kings and Queens"

8. "Surrender"

9. "Warrior"

10. "Til I’m Done"

11. "Lost and Lonely"

12. "Still Around"

13. "Pawns" ft. Baby N’Sola, Janelle Martin & Naomi Miller

14. "WW3"

15. "Love Me As I Am"

dodatkowe utwory w wersji deluxe:

16. "Power to the Peaceful"

17. "Tonight’s Not the Only Night"

18. "My Body"

19. "Price of Fame".