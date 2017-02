Pablopavo i Ludziki będą popularni jak Eleni? (nowa płyta "Ladinola")

Po solowym "Tylko", płycie "Wir" z Anią Iwanek i Praczasem oraz albumie z Vavamuffin ("V") Pablopavo powraca do współpracy ze swoją grupą Ludziki.

30 marca do sklepów trafi "Ladinola" - następca "Poloru" sprzed trzech lat.

"'Ladinola' to godzina muzyki umiarkowanie młodzieżowej. Tytuł jest trochę zwodniczy, choć sporo piosenek nawiązuje do muzyki latynoskiej, ale takiej już oprowadzonej po Warszawie. Nieco się zmęczyła, a smog ją upudrował po naszemu. Na płycie zmieściło się 15 utworów, które skomponował zespół Ludziki, a słowa do nich napisał Pablopavo (i trochę Earl Jacob)" - zapowiadają muzycy.

"To popowa płyta, zamieściliśmy na niej wiele melodii, które przy odrobinie dobrej woli można uznać za ładne. Gdyby wokalista umiał śpiewać, bylibyśmy od teraz popularni jak Eleni" - dodają w swoim stylu.

Wśród gości pojawili się wokalistka Ola Bilińska (m.in. Płyny, Muzyka Końca Lata, Babadag, Berjozkele), saksofonista Grzegorz Rytka (m.in. Daab, T.Love, Szwagierkolaska, Sidney Polak, Elektryczne Gitary) i grająca na saksofonie wokalistka Lena Romul.

Płyta została zmiksowana przez DJ Zero, za mastering odpowiedzialne jest Studio As One. Okładkę płyty zrobił Krzysiek Bielecki.

6 kwietnia w Krakowie (ZetPeTe) rozpocznie się trasa promująca płytę "Ladinola".