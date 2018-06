Otwarcie mundialu 2018: Polska tancerka wystąpiła z Robbiem Williamsem

Robbie Williams i Aida Garifullina wystąpili podczas ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji. Jedną z tancerek, które towarzyszyły amerykańskiemu wokaliście, była Polka, 28-letnia Kamila Zalewska.

Robbie Williams był gwiazdą otwarcia tegorocznego mundialu, który odbywa się w Rosji.

Amerykański piosenkarz wykonał dla publiczności zgromadzonej na Stadionie Łużniki cztery utwory - "Let Me Entertain You", "Feel", "Angels" oraz "Rock DJ". W piosence "Angels" towarzyszyła mu 30-letnia śpiewaczka operowa z Rosji - Aida Garifullina.

W zespole tancerek, które wystąpiły z Williamsem, znalazła się Polka, Kamila Zalewska.

Przypomnijmy, że kobieta pojawiła się wcześniej w teledysku Robbiego Williamsa, "Party Like a Russian" promującym jego ostatnią płytę.

Pochodząca ze Słupska Kamila Zalewska to siostra prezenterki TVN24, Arlety Zalewskiej. Na co dzień mieszka w Londynie. Swoją przygodę z tańcem rozpoczęła w zespole cheerleaderek, prowadzonym przez rodziców.

We wspomnianym klipie możemy zobaczyć ją w ślubnej sukni u boku Williamsa. Kobieta występuje wraz z 14 innym dziewczynami, ale to tylko ona w najważniejszej scenie pokazuje złoty... język.

"Party Like a Russian", który w 2016 roku był ostro krytykowany przez rosyjskie media, nie znalazł się w zestawie piosenek wybranych przez Williamsa na ceremonię otwarcie mundialu. Organizatorzy poprosili wokalistę o niewykonywanie singla.

Nie obyło się też bez małego skandalu z udziałem wokalisty. W momencie wykonywania utworu "Rock DJ" Williams podszedł do jednej z kamer i po słowach "if you think I did this for free" (ang. "jeśli myślicie, że robię to za darmo") i pokazał do niej środkowy palec.