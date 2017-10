Oto nowy hit z szatni polskich piłkarzy: Sławomir i jego "Miłość w Zakopanem"

W niedzielę (8 października) piłkarska reprezentacja Polski wywalczyła sobie awans na mistrzostwa świata w Rosji. W szatni balowali do utworu "Miłość w Zakopanem" Sławomira, uczestnika programów "Taniec z gwiazdami" i "Twoja twarz brzmi znajomo".

Sławomir z żoną Magdaleną Kajrowicz /AKPA

"Gwiazda rocko polo" Sławomir to muzyczna odsłona aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce".

Na Dzień Kobiet w 2014 roku zaprezentował swój pierwszy utwór "Megiera". Niemal rok później pojawił się teledysk do tego nagrania (z udziałem m.in. Ewy Kasprzyk), który ma już 21 mln odsłon. Kolejnym singlem jest piosenka "Ni mom hektara" z czerwca 2015 r. (ponad 9,4 mln odsłon)

W muzycznych próbach Sławomirowi towarzyszy żona Kajra (Magdalena Kajrowicz znana z seriali "M jak miłość", "Na krawędzi" i "Chichot losu").

W marcu 2016 r. zaprezentował teledysk do piosenki "Aneta" (8,7 mln odsłon). Tytułową rolę zagrała popularna aktorka Małgorzata Socha. W utworze i klipie pojawia się także grupa Vox.

Jesienią 2016 r. wokalista wziął udział w "Tańcu z gwiazdami", a wiosną b.r. w programie "Twoja twarz brzmi znajomo".

Opublikowany w kwietniu czwarty singel "Miłość w Zakopanem" (już ponad 27 mln odsłon) promuje debiutancki album Sławomira zatytułowany "The Greatest Hits". To właśnie do tego nagrania bawili się piłkarze w szatni po zwycięstwie nad Czarnogórą, które dało Orłom Adama Nawałki awans na mistrzostwa świata, które w 2018 r. odbędą się w Rosji.

Przypomnijmy, że w 2016 r. po awansie na mistrzostwa Europy we Francji hitem szatni były discopolowe piosenki "Ona tańczy dla mnie" zespołu Weekend oraz "Przez twe oczy zielone" Zenka Martyniuka i jego grupy Akcent.





Clip Sławomir Miłość w Zakopanem

