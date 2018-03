Oscary: Madonna wspomina "randkę" z Michaelem Jacksonem

​Przy okazji tegorocznej ceremonii wręczenia Oscarów, Madonna podzieliła się zdjęciem z 1991 roku, kiedy to podczas gali rozdania nagród Akademii towarzyszył jej Michael Jackson. "Najlepsza randka" - napisała królowa popu.

Madonna i Michael Jackson razem w 1991 roku /Joyce Silverstein / Rex Features / East News

W 1991 roku Madonna i Michael Jackson wywołali spore poruszenie w mediach, pojawiając się razem na oscarowej ceremonii.

Amerykańska wokalistka została zaproszona, by na gali wykonać utwór "Sooner or Later" nagrany do filmu "Dick Tracy". Kawałek napisany i skomponowany przez Stephena Sondheima zdobył wówczas statuetkę dla najlepszej piosenki filmowej.



