Oscary 2018: Zagłosuj na najlepszą piosenkę filmową!

W niedzielę 4 marca dowiemy się, w czyje ręce w tym roku trafią statuetki Oscarów. Zanim to się stanie, chcemy poznać waszą opinię. Która z nominowanych piosenek zasługuje na tytuł najlepszej i nagrodę?

Która piosenka otrzyma Oscara w 2018 roku? /

Przypomnijmy, że w kategorii najlepsza piosenka filmowa wyróżnieni zostali: Mary J. Blige, Raphael Saadiq i Taura Stinson ("Mighty River" z filmu "Mudbound"), Sufjan Stevens ("Mystery of Love" z filmu "Tamte dni, tamte noce"), Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez ("Remember Me" z bajki "Coco"), Diane Warren i Lonnie R. Lynn ("Stand Up for Something" z filmu "Marshall") oraz Benj Pasek i Justin Paul ("This Is Me" z musicalu "Król rozrywki").

"Mighty River"

Wideo Mary J Blige - "Mighty River" (Mudbound OST)

Akcja filmu "Mudbound" rozgrywa się na południu Stanów Zjednoczonych wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. Dwie rodziny z Missisipi - jedna biała, druga czarna - muszą odnaleźć się w brutalnej powojennej rzeczywistości, kiedy uprzedzenia znaczą czasem więcej niż przyjaźń.



"Mystery of Love"

Wideo Sufjan Stevens - Mystery of Love (From "Call Me By Your Name" Soundtrack)

"Tamte dni, tamte noce" Luki Guadagnino to sensualna, transcendentna opowieść o porywach pierwszej miłości. Północne Włochy, lato 1983 roku. Elio Perlman, błyskotliwy siedemnastolatek o amerykańsko-włoskim pochodzeniu, spędza wakacje w XVII-wiecznej willi, komponując i grając muzykę klasyczną, czytając i flirtując ze swą przyjaciółką - Marzią. Cieszy go każda chwila spędzona w willi, zwłaszcza że za kompana ma swego ojca, szanowanego profesora specjalizującego się w greko-romańskiej kulturze, oraz matkę Annellę, tłumaczkę, która uczy chłopaka rozkoszować się kulturą i przyrodą Włoch. Pewnego dnia do willi przybywa Oliver, młody amerykański stypendysta, pracujący z ojcem Elia nad swym doktoratem.

"Remember Me"

Wideo Remember Me (Lullaby) (From "Coco"/Audio Only)

Bohaterem filmu "Coco" jest Miguel. W jego rodzinie od pokoleń muzyka jest zakazana. Jednak Miguel marzy, by pójść w ślady swojego idola, wielkiego muzyka Ernesta de la Cruza. Zdesperowany chce udowodnić światu swój talent, a to - za sprawą serii przedziwnych wydarzeń - doprowadzi go do niezwykle kolorowej Krainy Umarłych.

"Stand Up for Something"

Wideo Andra Day - Stand Up For Something feat. Common [Official Music Video]

Bohaterem filmu "Marshall" jest Thurgood Marshall, młody prawnik, którego kariera rozpoczęła się tuż przed II wojną światową. Został on wtedy wysłany do konserwatywnego Connecticut, by bronić czarnoskórego szofera przed swoją białą pracodawczynią, która oskarżyła go o napaść na tle seksualnym. Marshall razem z Samuelem Friedmanem, młodym żydowskim prawnikiem, walczą z wrogością, by odkryć prawdę, która rozpocznie ruch walki o równe prawa w Stanach Zjednoczonych.



"This Is Me"

Wideo The Greatest Showman - This Is Me [Official Lyric Video]

"Król rozrywki" to oryginalny musical, który ukazuje narodziny przemysłu rozrywkowego, głosząc jednocześnie pochwałę wyobraźni, dzięki której niemożliwe staje się możliwe. Inspirowany losami legendarnego P.T. Barnuma film opowiada historię wizjonera, który zaczyna od zera, by wcielić w życie ideę olśniewającego widowiska, stającego się sensacją na miarę światową.

Która z nominowanych piosenek zasługuje na miano najlepszej? Głosuj!



Głosowanie zakończyło się, zobacz wyniki: Która piosenka zasługuje na Oscara w 2018 roku? "Mighty River" z filmu "Mudbound" - Mary J. Blige, Raphael Saadiq i Taura Stinson 11% "Remember Me" z bajki "Coco" - Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez 12% "Mystery of Love" z filmu "Tamte dni, tamte noce" - Sufjan Stevens 50% "This Is Me" z musicalu "Król rozrywki" - Benj Pasek i Justin Paul 19% "Stand Up for Something" z filmu "Marshall" - Diane Warren i Lonnie R. Lynn 8%

głosów: 143

Wśród nominowanych w kategorii najlepsza ścieżka dźwiękowa znaleźli się: Hans Zimmer ("Dunkierka"), Jonny Greenwood ("Nić widmo"), Alexandre Desplat ("Kształt wody"), John Williams ("Star Wars: Ostatni Jedi") oraz Carter Burwell ("Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri").

Gala rozdania Oscarów odbędzie się 4 marca. Będzie to jubileuszowa, 90. ceremonia.

