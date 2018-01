Oscary 2018: Nominacje muzyczne. Mary J. Blige z szansą na nagrodę nie tylko za piosenkę

Poznaliśmy nominacje do Oscarów 2018. O statuetkę w kategorii najlepsza piosenka filmowa powalczą m.in. Mary J. Blige oraz Sufjan Stevens.

Mary J. Blige ma szansę na dwie statuetki Oscara /Frazer Harrison /Getty Images

Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła nominowanych do tegorocznych Oscarów.



W kategorii najlepsza piosenka filmowa wyróżnieni zostali: Mary J. Blige, Raphael Saadiq i Taura Stinson ("Mighty River" z filmu "Mudbound"), Sufjan Stevens ("Mystery of Love" z filmu "Tamte dni, tamte noce"), Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez ("Remember Me" z bajki "Coco"), Diane Warren i Lonnie R. Lynn ("Stand Up for Something" z filmu "Marshall") oraz Benj Pasek i Justin Paul ("This Is Me" z musicalu "Król rozrywki").

Reklama

Wśród nominowanych w kategorii najlepsza ścieżka dźwiękowa znaleźli się: Hans Zimmer ("Dunkierka"), Jonny Greenwood ("Nić widmo"), Alexandre Desplat ("Kształt wody"), John Williams ("Star Wars: Ostatni Jedi") oraz Carter Burwell ("Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri").

Dodatkowo Mary J. Blige, która zagrała w filmie "Mudbound", ma szansę na statuetkę Oscara za najlepszą rolę drugoplanową.



Wideo Mary J Blige - "Mighty River" (Mudbound OST)

W 2017 roku w kategorii najlepsza piosenka filmowa triumfował Justin Hurwitz (za utwór "City of Stars"). Swoje statuetki odebrali również autorzy tekstu - Benj Pasek i Justin Paul, występujący jako autorski duet Pasek and Paul.



Gala rozdania Oscarów odbędzie się 4 marca. Będzie to jubileuszowa, 90. ceremonia.