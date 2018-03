Oscary 2018: Alexandre Desplat i "Coco" z nagrodami muzycznymi

W nocy z 4 na 5 marca poznaliśmy laureatów gali Oscarów. Do kogo powędrowały statuetki w kategoriach muzycznych?

Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez odebrali Oscary za piosenkę z filmu "Coco" /Alberto E. Rodriguez /Getty Images

"Kształt wody" okazał się największym zwycięzcą tegorocznej jubileuszowej gali oscarowej. Produkcja otrzymała cztery Oscary, w tym tego najważniejszego - za najlepszy film. Nagrodzono również reżysera produkcji Guillermo del Toro, a także muzykę i scenografię.

Autorem muzyki do "Kształtu wody" jest francuski kompozytor Alexandre Desplat, który ma już na koncie Oscara za "The Grand Budapest Hotel" (2015).

Desplat za "Kształt wody" zdobył już także Złoty Glob i British Academy Film Awards.

Francuz pokonał Hansa Zimmera ("Dunkierka"), Jonny'ego Greenwooda z Radiohead ("Nić widmo"), Johna Williamsa ("Star Wars: Ostatni Jedi") oraz Cartera Burwella ("Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri").

Z kolei w kategorii najlepsza piosenka filmowa wygrało małżeństwo Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez ("Remember Me" z animacji "Coco"), nagrodzeni wcześniej Oscarem za piosenkę "Let It Go" z "Krainy lodu".

W filmie utwór wykonują w duecie Miguel i Natalia Lafourcade.

Clip Miguel Remember Me (Dúo) (From "Coco") ft. Natalia Lafourcade



Nominacje w tym roku mieli Mary J. Blige, Raphael Saadiq i Taura Stinson ("Mighty River" z filmu "Mudbound"), Sufjan Stevens ("Mystery of Love" z filmu "Tamte dni, tamte noce"), Diane Warren i Lonnie R. Lynn ("Stand Up for Something" z filmu "Marshall") oraz Benj Pasek i Justin Paul ("This Is Me" z musicalu "Król rozrywki").



