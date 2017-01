Oscary 2017: Poznaliśmy nominacje muzyczne

Poznaliśmy nominacje do Oscarów 2017. O statuetkę w kategorii najlepsza piosenka filmowa powalczą m.in. Justin Timberlake i Sting. Podwójną szansę na zwycięstwo w tej kategorii ma Justin Hurwitz za utwory z głośnego musicalu "La La Land". Kompozytor może także zdobyć statuetkę za najlepszą ścieżkę dźwiękową stworzoną do tego filmu.

Justin Timberlake zdobędzie Oscara? / Kevin Winter / Getty Images

Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła nominowanych do tegorocznych Oscarów.

W kategorii najlepsza piosenka filmowa wyróżnieni zostali: Justin Hurwitz (dwukrotnie, za utwory "Audition (The Fools Who Dream)" oraz "City of Stars" - obydwa z filmu "La La Land"), Justin Timberlake (za piosenkę "Can’t Stop The Feeling" z bajki "Trolle"), J. Ralph i Sting (za kawałek "The Empty Chair" z dokumentu "Jim") oraz Lin-Manuel Miranda (za kompozycję "How Far I Will Go" z animacji "Vaiana: Skarb oceanu").

W 2016 roku statuetka za najlepszą piosenkę filmową powędrowała w ręce Sama Smitha za utwór "Writing's On The Wall" do kolejnej części przygód Jamesa Bonda "Spectre".

Wśród nominowanych w kategorii najlepsza ścieżka dźwiękowa znaleźli się: Dustin O’Halloran / Hauschka ("Lion. Droga do domu"), Justin Hurwitz ("La La Land"), Mica Levi ("Jackie"), Nicholas Britell ("Moonlight") oraz Thomas Newman ("Pasażerowie").

