Oscary 2017: Justin Timberlake, Auli'i Cravalho i John Legend zaśpiewali na gali

W trakcie ceremonii rozdania Oscarów zobaczyliśmy wykonania utworów nominowanych do nagrody w kategorii piosenka filmowa. Na scenie pojawili się m.in. Justin Timberlake oraz 16-letnia Auli'i Cravalho.

Jako pierwszy na scenie, już na początku Oscarów pojawił się Justin Timberlake. Wokalista wykonał numer "Can't Stop The Feeling" z filmu animowanego "Trolle", wplatając w numer również kilka innych motywów, m.in. z utworu "Lovely Day" Billa Withersa.



Dwa utwory z filmu "La La Land" - "City of Stars" oraz "Audition" zaśpiewał John Legend.



Jego występ zapowiedzieli Emma Stone i Ryan Gosling, którzy zagrali główne role w musicalu.



Publiczność nie kryła natomiast zachwytów nad 16-letnią Auli'i Cravahlo, która wraz z Linn-Manuelem Mirandą wykonała utwór "How Far I’ll Go" z filmu animowanego "Moana". Ich występ zapowiedział natomiast Dwayne Johnson.

Młodej wokalistce nie przeszkodził nawet fakt, że jedna z tancerek przez przypadek delikatnie potrąciła ją flagą.



Ponadto na gali wystąpił również Sting (wykonał "The Empty Chair"), a także Sara Bareilles (zaśpiewała cover "Both Sides Now" Joni Mitchell podczas "In Memoriam").

W kategoriach muzycznych podczas gali Oscarów musical "La La Land" nie miał sobie równych. Twórca ścieżki soundtracku, Justin Hurwitz triumfował w kategoriach piosenka filmowa ("City of Stars") oraz ścieżka dźwiękowa.