Opowiadali o 50 Cencie, gdy ten stał za ich plecami

Jimmy Kimmel postanowił przeprowadzić w swoim programie kolejny, nietypowy eksperyment. Tym razem zaprosił do niego 50 Centa.

Prowadzący zapowiadając materiał stwierdził, że zapytał przypadkowych ludzi na ulicy, co sądzą o 50 Cencie, ale nie mówiąc im, że za ich plecami będzie stał raper.

Pierwszy zaprezentowany przechodzień stwierdził, że 50 Cent nie zasługuje na miano najlepszego rapera na świecie. "Daj szansę młodszym" - mówił, po czym zorientował się, że stoi za nim wspomniany gwiazdor.

Jedna z kobiet stwierdziła, że kariera 50 Centa powoli dobiega końca, a najlepsza lata ma za sobą. Co ciekawe niezbyt przejęła się wygłoszoną opinią, gdy obok pojawił się sam zainteresowany.

Materiał opublikowany w połowie lipca obejrzano już ponad 5,5 miliona razy.



50 Cent, który na swoim koncie ma ponad 30 milionów sprzedanych płyt oraz kilkanaście nagród, w ostatnich miesiącach próbuje przestawić swoją karierę na właściwe tory. W 2015 roku raper ogłosił bankructwo, a swoje długi spłacił ostatecznie w lutym 2017 roku. Jego ostatni materiał, mixtape "The Kanan Tape", ukazał się w grudniu 2015 roku.

